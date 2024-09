“Queremos hacer torneos de calidad y tener un streaming” Roberto Roldán, presidente de la Federación Sanjuanina de Patin, analizó la situación.

El hockey sobre patines es uno de los deportes emblemáticos de la provincia y que más pasiones despierta en los sanjuaninos. Campeones del mundo en el 2022, las selecciones argentinas de hockey sobre patines, compuestas en un 80% por jugadores de San Juan son parte de los World Skate Games 2024 y, según el presidente de la Federación Sanjuanina de Patín (FSP), Roberto Roldán, no estarían allí si no fuese por el apoyo del Gobierno provincial, debido a la situación crítica que atraviesa la institución.

Roldán asumió hace poco tiempo la presidencia y pese a que tiene amplia experiencia en la dirigencia de clubes deportivos, aseguró que se encontró con una entidad complicada en lo económico, administrativo y financiero, que repercutieron en lo deportivo.

El actual titular de la FSP inició en el Concepción Patín Club (CPC), colores que abrazó con pasión y que lo llevaron a ser parte de la Selección. Una vez con la albiceleste, alzó el título mundial en 1995 en Recife y se coronó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.

-¿Por qué decidiste presentarte en las elecciones?

-Me fueron a buscar algunos clubes porque necesitaban un cambio, me lo propusieron. Frente a mi familia y mis amigos más cercanos acepté porque el hockey es una pasión y quiero devolverle algo de todo lo que me brindó. Cómo no voy a ser agradecido con el deporte que me abrió muchas puertas.

-¿Cómo elegiste a las personas que componen tu equipo?

-Pensé principalmente en que sea gente del hockey, que ame este deporte pero que tenga experiencia y conocimiento y tengamos la misma visión de ir para adelante, mejorando siempre. Pero sin descuidar todas las sugerencias que nos hicieron los presidentes de los clubes a la hora de encarar esta gestión.

“Gracias al apoyo e intervención del Gobierno de San Juan es que las tres selecciones están en Italia”

-El primer día de trabajo de tu equipo: ¿Cómo fue ese traspaso de gestiones? ¿Cómo encontraste la federación?

-Sabíamos que estaba pasando una situación crítica en lo económica, financiera e institucional. Efectivamente hay tres balances de los tres años anteriores que no están aprobados por los clubes y que esos tres balances dan un saldo negativo. Por eso no apoyaron. También tuvimos un corte luego de las elecciones justamente por esos balances no aprobados. El gasto más importante que hubo en este 2024 fue la Copa Intercontinental y pese a la ayuda del Gobierno, el saldo en rojo quedó para la Federación. Lo balances son a partir del 2021 hasta la fecha. Aquí, un dato no menor es la pandemia, cuando todos los clubes pidieron prórroga y entonces todo estaba cerrado. Pero no termina todo ahí, porque al no tener estos balances aprobados, yo no voy a poder aprobar el mío porque esto va en forma escalonada. No se puede aprobar nuestro primer balance si no salen los anteriores. Y es en este momento en donde digo que siempre hay que pensar a quién eligen; no es poner a una persona porque estoy enojado con otra. Los números son negativos y hablamos de cifras millonarias. Hay dirigentes que quieren realizar una auditoría y se está discutiendo cómo vamos a avanzar en este tema porque muchos somos los que queremos saber qué se gastó y en qué.

-¿Qué proyectos hay para mejorar la situación de la FSP?

-Tenemos más de 20 clubes entre hockey sobre patines y tenemos también patín carrera. Nuestro objetivo es convocar a las demás disciplinas para que puedan desarrollarse en el ámbito federado y que crezcan en San Juan. Hay diferentes espacios para practicar skateboarding, por ejemplo, y sería bueno tener competidores. Aquí es donde nos alertó el presidente de la Confederación Argentina de Patín (Daniel Ventura) sobre la necesidad de cambiar parte del estatuto de la FSP con el fin de que podamos tener clubes, asociaciones o instituciones afiliadas a deportes que son olímpicos, ya que tenemos que tener los mismos regímenes del olimpismo. Esto ya ha sido comunicado a los presidentes de los clubes que están en la Federación, porque debemos abrirnos a nuevas disciplinas.

-En el plano deportivo, que está atado a lo financiero-administrativo, ¿cuál es tu análisis con respecto al hockey sanjuanino?

-También es una situación complicada porque ahora nos hemos reunido con las autoridades de cada club con el fin de armar el calendario del año que viene y que se desarrollará desde marzo hasta noviembre, pero con la novedad que los torneos argentinos e internacionales se tienen que amoldar al cronograma del campeonato oficial de la FSP. Esto no es egocentrismo, sólo que cuando se realizan estos eventos nacionales hay 10 clubes de San Juan, dos de Buenos Aires, tres de Mendoza, uno de Entre Ríos, por dar un ejemplo. Entonces, altera nuestro torneo oficial.

Así es que estamos trabajando con los presidentes de los clubes, como marca el estatuto, sin pasarlos por alto porque los clubes son la federación y entiendo que así se va a progresar. No se puede tomar una decisión sin consultarla con los clubes. Históricamente quizás fue así pero no es mi forma de trabajar. Yo trabajo en equipo.

“Si no somos capaces de tener un torneo competitivo, vamos a terminar jugando entre nosotros”

-¿Afecta a las selecciones esta situación?

-Gracias al apoyo e intervención de la Secretaría de Deportes y del Gobierno de San Juan, encabezado por Marcelo Orrego, es que las tres selecciones están en Italia, defendiendo sus títulos; con eso te digo todo. Hace 15 días me llamaron para ser parte del comité pero me tomé licencia para poder solucionar los temas en la FSP. Yo no viajo porque entiendo que los que tienen que estar allá son los equipos; mi función es estar aquí.

También, en ese marco, tanto el gobernador como el secretario de Deportes (Pablo Tabachnik) y el ministro de Turismo y Deportes, Guido Romero, ocupados y preocupados por el hockey se pusieron a disposición de todo. Es gracias a ellos que las selecciones de hockey están en Italia siendo parte de los World Skate Games 2024; además de apoyar al histórico representante del patín carrera, como es Oscar Contrera.

-¿Te preocupa que los proyectos de tu equipo no se lleguen a concretar a causa de los problemas económicos y administrativos?

-No. Entiendo que tenemos saldos negativos en esos balances pero no es algo que me quita el sueño. Sé que vamos a superar esto porque tenemos un gran equipo que ama al hockey y cada vez se suman más personas para salir adelante. Estamos enfocados en que no haya deserción y que se potencie el nivel que tenemos. En el plano económico hay un equipo técnico de contadores que están trabajando en eso y vamos a revertir la situación complicada. Todos estamos de paso pero debemos dejar las cosas en orden. Confío en que somos capaces de gestionar.

-¿Creés que San Juan sigue siendo la capital del hockey sobre patines del mundo?

-Es potencia, las tres selecciones (Senior masculina y femenina y Sub-19) fueron campeonas en la competencia del 2022. Entonces tenemos que trabajar para que eso se mantenga y he recibido llamados de Uruguay, Chile, Colombia porque somos ejemplo para ellos. Creo que debe haber un cambio no sólo de autoridades sino en todas las líneas. Son buenas las renovaciones y debemos ser capaces de eso; como me dijo el presidente de la World Skate, Sabatino Aracu: ‘San Juan es lo más importante en hockey, los cambios se tienen que dar ahí’. Entonces, si no somos capaces de tener un torneo competitivo, como me comunicó Aracu, vamos a terminar jugando entre nosotros. Esto es un pantallazo, hay temas de fondo para resolver y crecer. Hacer torneos de calidad e implementar un canal de streaming oficial también es una de las ideas para avanzar en estos tiempos.