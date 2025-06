‘Quien diga que no le guste la ópera, no la conoce’ La célebre soprano argentina protagoniza junto a un gran elenco 'Amores de ópera' que estrenará en San Juan próximamente.

Falta muy poco para el tercer concierto de la temporada de abono 2025 de Mozarteum Argentino San Juan y para esta oportunidad, la sala del Auditorio Juan Victoria se vestirá de gala el próximo 26 de junio para recibir la creativa propuesta musical ‘Amores de ópera’, una experiencia singular que fusiona elementos teatrales y de la ópera clásica. A través de llegada de un ángel rebelde, fascinado por conocer las emociones humanas, desciende al mundo terrenal y ser un testigo omnisciente de cómo los personajes viven dramáticamente los sentimientos más profundos.

A partir de un concepto inspirado en el cine, Laura Rizzo, soprano de renombre internacional y considerada como ‘Mejor cantante lírica del año’ (en su rol de Lucía de Lammermoor en Idomeneo) por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, conformó un elenco artístico de notables para llevar adelante esta propuesta, junto a Fermín Prieto, tenor con destacada trayectoria en el Teatro Colón, Esteban Fiocca, actor con amplia experiencia en teatro físico y dramaturgia; y Eduviges Picone, pianista con una labor artística sobresaliente en el país y el exterior también. La obra hizo su debut el año pasado en el Auditorio Municipal del Centro Cultural de Munro, en Vicente López y desde ese nacimiento, inició una gira por todo el país. En diálogo con DIARIO DE CUYO, la cantante contó cómo surgió la idea de brindar un espectáculo de música lírica desde una perspectiva, amena y didáctica: ‘esta obra surgió a partir de una película que vi hace tiempo llamada ‘Las alas del deseo’, que en su momento tuvo mucha repercusión en una época donde el cine comenzaba su era a color. Y estaba centrado en un ángel que bajaba a la Tierra con la misión de experimentar lo que siente y vive el ser humano. Esa idea me quedó tan latente en el tiempo, que me generó la necesidad de hacer algo parecido con la ópera. En este caso, el ángel caído y rebelde busca saber qué es el amor humano en todas sus facetas y es ahí cuando se vincula con los personajes de las óperas más famosas, observa lo que le sucede a esos enamorados y también les encuentra sus defectos’, relató. Esta narrativa conjuga a los legendarios dúos de arias como la obertura de Carmen de Georges Bizet, Nuit d’Hymenée, la aria a dúo de la obra Roméo et Juliette de Charles Gounod, O soave fanciulla, el aria a dos voces de La Bohème de Giacomo Puccini, Parigi o cara de La Traviata de Giuseppe Verdi y el Intermezzo en piano de Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagnim entre otras clásicas piezas de la ópera universal. ‘El resultado fue muy hermoso, como ha gustado tanto cuando estrenamos en Munro y después estuvimos en el CCK, el público quedó fascinado y con tanta buena aceptación que esperamos ahora les guste también a los sanjuaninos. Trabajamos un repertorio accesible y familiar, que invita hasta a aquellas personas que nunca estuvieron en una función de ópera, o de una gala’, expresó la artista.

La figura del ángel, es un personaje ficticio que será el conductor de cada pasaje y que si bien, estará invisible para los protagonistas, no así para los espectadores y de esa manera, sus interacciones llevarán a la propia platea explorar el amor prohibido, el amor no correspondido, el amor platónico, el amor eterno, el amor bohemio y aquél amor que está más allá de la muerte. ‘Tiene sus momentos de ternura, este ángel que se ilusiona y a veces se decepciona de los defectos que encuentra en los enamorados y de sus conflictos, pero que no deja de conmover’, comentó Laura y en esta búsqueda de fórmulas alternativas de hacer conectar la ópera con nuevas audiencias es el corazón de este espectáculo: ‘siempre es bueno poder innovar y no hacer siempre el típico concierto lírico. Está muy bueno darle este plus y se trata de eso, de hacer algo diferente y que también, pueda hacer revivir y re-escuchar melodías tan bellas del género. Esto es un espectáculo para todos’. Pero ¿por qué estás arias elegidas no dejan de ser clásicos que unan a más de una generación? La soprano respondió ante esta cuestión que: ‘Es sabido que en la música universal, la ópera es el espectáculo más completo, hay canto, música instrumental, ballet, coro, vestuario, escenografía, una historia, un argumento particular y hay una belleza sonora que es innegable. Por eso gusta tanto’, argumentó y profundizó directamente: ‘Quien diga que no le guste la ópera, no la conoce. Obras como Rigolleto, Durandot, Tosca, Puccini, Verdi y Mozart, son para llorar, para emocionarse, para alegrarse, por eso la ópera es imposible que pueda no gustarte, que toque un sentimiento’.

Rizzo labró un amplio camino musical. Se inició en el Conservatorio Provincial “Julián Aguirre” de Río Cuarto, bajo la tutela de su maestra Lydia Latorre de Ornaghi, luego se perfeccionó en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Su debut fue en el Teatro Argentino de La Plata y le tocó ser Gilda en Rigoletto. Su camino se extendió en Sudamérica, Europa y Asia, cantando los principales roles del repertorio lírico en su cuerda, como La flauta mágica, Idomeneo, como también roles de zarzuela y obras sinfónico-corales como Carmina Burana y en más de 30 producciones. Al hablar de ópera, hay una asociación directa en el imaginario colectivo con el Teatro Colón, pero sacar la ópera de ese lugar consagrado, y llevarlo a los espacios del país para que sea lo más federal posible y democratizar su acceso: ‘pensamos mucho en esto, no todos pueden viajar y entrar al Colón, es cierto. La ópera es un espectáculo muy caro para hacer con todo lo que necesita, muchas veces, las provincias no cuentan con recursos económicos suficientes para emprender algo así y es verdad que hay otras urgencias más entendibles. Aunque también la cultura es una urgencia, porque debería ser prioritaria también para un país. Hay fuerzas que impiden que se destine dinero a la cultura, es una pena, pero si algo puede hacerse, es importante y creo que con esta propuesta es una salida posible. El público lo agradece mucho y eso lo vemos en las funciones que hacemos’, reflexionó la soprano, que se encuentra ansiosa por otro lado, en conocer el auditorio Victoria: ‘me dijeron muchas cosas buenas de la sala, sé que la maestra Picone va muy seguido y estoy contenta por a lugares nuevos, tengo grandes expectativas’.

DATO

Amores de ópera. Jueves 26 de junio, 21:30 hs. en Auditorio Juan Victoria (25 de Mayo y Urquiza). Entradas: $15.000 en avantti.io y en Oficinas de Mozarteum (Av. Ignacio de la Roza 161 oeste local 5) de 9 hs. a 12:30 hs.