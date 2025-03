“Quiero valorizar el humor cuyano” Ingeniero y humorista, el sanjuanino radicado en Alemania agotó sus funciones en la provincia.

Hace más de un mes se agotaron las entradas de las seis funciones previstas en la provincia para “El Yarco, hasta donde topa’ (que comenzaron ayer y continuarán hasta el 23 de marzo, en Sala Z). Su propio creador y protagonista no deja de sorprenderse y, con la gracia que lo caracteriza, dice que todavía está buscando respuestas. Radicado en Alemania desde 2001, el sanjuanino Mauricio Nozica lleva dos vidas paralelas. Por un lado, ejerce su profesión como ingeniero de alimentos para una empresa germana, pero en su tiempo libre se transforma en La Gladys y en otros personajes cómicos que despunta en redes… y obviamente cada vez que llega a San Juan. DIARIO DE CUYO dialogó con el joven artista que no para de cosechar seguidores, tanto en redes como desde los escenarios. ¿Un fenómeno?

Mauricio Nozica se siente cómodo en el formato de Stand Up, donde utiliza modismos, el hablar y las tonalidades del lenguaje local, llevándolos al absurdo y a la exageración.

‘Creo que es un poco impensado todo esto, desde que me subí por primera vez a un escenario para hacer stand up, en 2023, no paré más. Esto fue creciendo y de repente, como me gustó lo que resultaba, dije “Tengo que presentarlo en San Juan”. Cuando traje el primer show, el año pasado, llenamos una función en tiempo record. La verdad que me sorprende que cada función anunciada se haya agotado y es muy raro que pase de esta manera, con tanta anticipación. La gente de Sala Z me dijo que es un record, jamás en su historia hubo tantas funciones vendidas en tan poco tiempo’, comentó Nozica. Y agregó: “Lógicamente, estoy iniciando algo, también quiero crecer y mejorar, así que la idea se amplió y sumamos otras provincias. Por primera vez haré una gira por San Luis, Mendoza y Buenos Aires. Nunca imaginé que tuviera tanta repercusión’.

Actualmente, el comediante debe cumplir 40 horas de trabajo formal por semana en Alemania, pero cuando llega a su casa enciende el motor que produce todas las ideas y guiones de sus personajes. ‘Lo trabajo todo así, de manera autogestionada, a todo pulmón. Es un trabajo que no se ve en escena, pero lo disfruto como un hobby. Sin embargo se va abriendo una puerta para considerarlo como mi segundo trabajo, que además genera trabajo para otros. Yo quiero valorizar el humor cuyano, de la misma manera que está reconocido el humor cordobés o el humor tucumano, para llegar a otros públicos del país. Si bien hay una referencia local, como es Darío Barassi, creo que voy con algo diferente y en otro formato’, expresó.

En “El Yarco’, Nozica aborda usos y costumbres cuyanas con desparpajo, mezclando anécdotas reales del propio autor y de conocidos; y hasta jugando con características humorísticas de México, España y Alemania. Sin dudas, de entre las criaturas creadas por él, La Gladys es la más reconocible y la que más abrazó la platea local.

‘Hay una fijación con Gladys, una mujer de barrio, con un perfil bajo, que llega a la gente de manera franca y popular, que puede ser la tía o la vecina de cualquier hogar sanjuanino. Fue muy bien recibida por la gente, pero como no sé que podrá pasar en otras ciudades, cómo reaccionará el público, debo arreglar los textos y adaptarlos, porque si los hago siempre en clave regional sanjuanina, quizás no puedan entenderse en otro lado’, explicó.

A la hora de hacer sus rutinas y monólogos, por lo general Nozica escribe una lista de temas de los más diversos para hablar y que, por ejemplo, pueden ir desde la inteligencia artificial hasta lo esotérico, pasando por la Difunta Correa, los carnavales y el vino. ‘Pongo palabras que sirvan de disparador de situaciones cotidianas que me suceden, es una lluvia de ideas y mucha verborragia que hago para volcar palabras en el papel. Y en el medio voy apuntando las cosas que pasan en la actualidad, como el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi. Así los voy colando en el show, aunque los chistes no son fáciles de lograr. Soy algo kamikaze al llevar un show que no había probado antes, era un tiro al aire, pero le tengo fé’, concluyó entusiasmado el sanjuanino.

>> El Yarco

Este personaje encarna a un hombre típico de Cuyo, con una personalidad desenfadada y ocurrencias insólitas. Comparte sus costumbres cuyanas relatando anécdotas extravagantes tanto de su terruño y de otros lugares del mundo.

>> La Gladys

Es una vecina del barrio Güemes. Chusma, intrépida, exagerada y sencilla. Posee un humor grotesco y su capacidad para satirizar aspectos de la vida cotidiana en San Juan.