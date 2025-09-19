Racing visita al duro Huracán

Racing visitará este viernes a Huracán en un partido correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, donde la “Academia” busca encaminar el rumbo tras un muy flojo arranque. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Tomás Adolfo Ducó, está programado para las 19 y se podrá ver a través de ESPN Premium. El árbitro designado fue Nicolás Lamolina.

Racing llega a este cruce luego de un gran triunfo por 1-0 en condición de visitante ante Vélez, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Es justamente por este cruce ante el “Fortín”, que el director técnico académico, Gustavo Costas, jugaría con mayoría de suplentes con el objetivo de que los que habitualmente son titulares lleguen frescos desde el aspecto físico al partido de vuelta que será el martes 23. En lo que respecta al Torneo Clausura, Racing tuvo un muy flojo arranque, cayendo en cinco de sus primeras siete presentaciones, aunque en la última fecha pudo conseguir un valioso triunfo por 2-0 ante San Lorenzo.

Deportivo Riestra y Gimnasia jugarán desde las 17 en el estadio Guillermo Laza. El cuadro de Villa Soldati, invicto en su casa desde hace 24 partidos, va por una victoria que le permita volver a la punta e incluso acercarse a puestos de clasificación a la próxima Copa Libertadores. Finalmenrte, Lanús y Platense jugarán este viernes desde las 21.15 en el Estadio Néstor Díaz Pérez. El Granate llega tras una victoria energizante, derrotó a Fluminense por la Copa, mientras que el Calamar quiere tres puntos que lo metan entre los ocho clasificados de la Zona B a la siguiente fase.