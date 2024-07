Austeridad en la Policía: por el costo de cinco 0 km, arreglaron 180 patrulleros Gobierno reparó camionetas, autos y motos que estaban en desuso y comprará otros nuevos.

El gobierno provincial presentó ayer inversiones para el plan integral de seguridad, a la vez que incorporaron nuevos efectivos a la Policía de San Juan. Uno de los puntos centrales de esta planificación tiene que ver con recuperar bienes de la fuerza. Marcelo Orrego anunció que habían recuperado 180 vehículos, entre camionetas, camiones y motos, que se encontraban dañados y lograron repararlos. Esto implicó un ahorro significativo: gastaron lo mismo que en cinco autos nuevos, pero devolvieron a su función casi 200. A futuro, repetirán la misma metodología con otros 100, además de comprar otros implementos.

Según explicaron desde Gobierno, la flota de la Policía se encontraba con una gran cantidad de vehículos que no estaban funcionando por distintas razones. El mandatario provincial aseguró que estaban en “una situación complicada que les impedía prestar su función”. El trabajo para poner “a nuevos” todas las unidades empezó en el inicio de la nueva gestión, aseguró, ya que encontraron el servicio muy disminuido por estos problemas. Había móviles con problemas eléctricos, otros con fallas mecánicas, en su sistema de tracción, a los que les faltaban ruedas y hasta algunos chocados. Para poder recuperar equipamiento, pero a la vez ahorrar dinero decidieron repararlos.

La primera etapa fue la de los 180 vehículos que anunció ayer Marcelo Orrego en un acto en el estacionamiento del Teatro del Bicentenario. Pero la metodología será nuevamente utilizada y ya tienen identificadas otras 100 movilidades en las que harán mejoras. Estas junto a 100 vehículos nuevos, en los que también hay autos, motos y camiones, se incorporarán a distintas zonas de la provincia. Esto incluye también las policías comunales de los municipios de toda la provincia.

“La Policía debe tener los recursos para prevenir el delito y también reducirlo”. Marcelo Orrego-Gobernador de San Juan

Otro de los anuncios que hizo el mandatario, tuvo que ver con el arreglo de cámaras de seguridad de distintas zonas de la provincia. Esto servirá para sostener la red del sistema Cisem, a la que también le incorporarán otros 100 equipos de vigilancia que van a comprar en el corto plazo. En su discurso, el Gobernador aseguró que la seguridad es “un compromiso que tengo con los sanjuaninos”, por lo que dijo que invertirán tanto en la prevención del delito como en reducir las actuales estadísticas.

En la lista de inversiones del Estado en este rubro, también está la compra de 500 chalecos antibalas, 300 pistolas 9 mm semiautomáticas y elementos que necesitan para el funcionamiento normal. Orrego puso el foco en que quieren tener el equipamiento correspondiente y también en que apuestan por una Policía profesional para la que implementarán “capacitación permanente” de los efectivos integrantes. El jefe de estado insistió en que si bien la provincia debe cuidar su economía, entiende la inversión en este rubro como fundamental en su gestión, junto con la educación y la salud.

Esto fue en el marco de la incorporación de 197 nuevos efectivos, que se distribuirán en tareas y áreas de la fuerza en toda la provincia, a quienes el mandatario les tomó juramente en el acto principal. Orrego dijo que “ser policía no es un oficio más, es la oportunidad de servir a la gente”. Dijo que el compromiso que tomaron los nuevos efectivos es el de “cuidar a todos los sanjuaninos, a cada una de nuestras familias” y remarcó que “necesitamos tener una familia tranquila, necesitamos seguridad, vivir en paz y no voy a escatimar esfuerzos ni me van a temblar las manos ni en segundo”.