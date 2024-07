Trabajan para cargar en Google Maps los recorridos de micros Desde Gobierno dijeron que se está trabajando para que esta información esté en Google Maps.

Hasta hace un tiempo la principal infracción que cometían las empresas de transporte de RedTulum era no respetar las frecuencias. Ahora, es no cargar al sistema el recorrido de las líneas, acción que le impide al pasajero que consulta la aplicación saber los horarios de salida y el tiempo estimado de llegada, mientras que tampoco le permite al organismo de control determinar el posicionamiento georreferencial de los colectivos y corroborar que cumplan con los horarios y recorridos establecidos. Así lo dijo la ministra de Gobierno, Laura Palma, quien personalmente inspeccionó algunas unidades. La funcionaria le adelantó a DIARIO DE CUYO que se está trabajando para que los recorridos de todas las líneas aparezcan en Google Maps, así son más accesibles a los usuarios.

Palma dijo que hay ‘varios expedientes de multas en tratamiento’ contra las empresas que incurrieron en la infracción de no cargar los recorridos, aunque no precisó la cantidad de faltas ni identificó a las empresas infractoras. ‘Estamos atentos a los reclamos de los usuarios, por eso quise inspeccionar en persona las unidades, viajando como pasajera, para evaluar su condición y la prestación del servicio. Pero más allá de lo que percibí estoy al tanto de las infracciones que comenten algunas empresas. La principal es la de no cargar los recorridos y, por lo tanto, en la aplicación de RedTulum no aparece horario de salida ni tiempo estimado de llegada. Tampoco nos permite hacer el seguimiento satelital de las unidades. Es grave porque con todo esto es un servicio que no termina de convencer al pasajero’, sostuvo Palma.

La funcionaria agregó que se está trabajando para garantizar que los usuarios tengan acceso al recorrido de todas la líneas y en tiempo real. Agregó que la opción más efectiva es cargarlos en Google Maps. ‘Casi todos tenemos acceso a Google Maps a través de los celulares, así que creemos que es positivo que los recorridos se puedan consultar a través de esta vía con la seguridad de que sólo los administradores del sistema pueden modificarlos. Estamos trabajando en este tema con la gente de la Dirección Provincial de Informática para llevar esta propuesta a la práctica’, dijo la ministra.

Durante la inspección que realizó personalmente en la unidades de RedTulum, Palma dijo que detectó la falta de la limpieza en algunas de ellas como también de rampas para personas con discapacidad. En este marco, agregó que se volverá a tratar con las empresas el tema del recambio de las movilidades más viejas y que se sumarán más inspectores para controlar la prestación del servicio de transporte de pasajeros.