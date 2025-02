Retratos de vivencias y costumbres La sala abrirá el 2025 con una muestra en la que estará Gustavo, hermano de Mario Pérez, junto a Sonia Parisí y Luis Godoy.

El Centro Cultural Estación San Martín iniciará la temporada 2025 del ciclo Arte en la ciudad de la Municipalidad de la Capital. La cita será mañana a las 20 hs. con Travesías: Pinta tu aldea, muestra colectiva a cargo de Sonia Parisí, Luis Godoy y Gustavo Pérez quienes formaron el grupo Art x 3 que inaugurará su año con un proyecto que podrá recorrerse hasta el 2 de marzo.

“Se trata de artistas con estilos diferentes pero una misma temática que tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Estoy orgullosa de contar con esta muestra tan exquisita’, destacó a DIARIO DE CUYO, Susana Caldentey, responsable del espacio y directora de Turismo de la Ciudad de San Juan.

Para Gustavo este será su debut en esta sala con óleos de poderosas tonalidades tras desempeñarse junto a su hermano, el fallecido Mario Pérez, conocido internacionalmente por su pincel.

‘Mi facultad ha sido él, no tuve otro camino. No puedo despegarme de lo que hice durante más de 20 años, lo único que aprendí ya que no estudié Arte. Lo que hago es lo hice con Mario con espátulas y óleos. Y Travesías… refleja vivencias y costumbrismos como la pesca, las domadas, la religión, la siembra en el Médano, que mamé por igual’, reflexionó conmovido por el legado que Mario dejó en sus manos.

“Con él empecé a los 17 años, de menor a mayor, desde lo que es preparar la base. A medida que Mario fue creciendo, ya llegaban los bastidores completos desde Buenos Aires y acá los cortábamos y ensamblábamos, fui con él a sus muestras en el exterior siempre ayudandolo’, recordó su discípulo, recién llegado de Chile.

Sonia Parisí. Con acuarelas de fauna y flora

“Es el primer hermano que perdí después de mis padres y fue tan rápido, luego de su partida me enfermé del corazón. Me marcó y me cuesta hablar de mí sin hablar de él. Es más, mi duelo fue pintando las 3 primeras pinturas a 6 meses de su fallecimiento, sintiendo que él me hablaba, me silbaba. Sentí la necesidad de estar en el taller, sentir el óleo, la espátula, fue una catarsis. Él vio en mi al artista antes que yo’, evocó el hacedor cuyo amor por esta disciplina lo unió al maestro sanjuanino que trascendió las fronteras, hasta su repentino deceso el 22 de octubre de 2018.

“Luego de pintar esas obras hubo gente que se interesó y me compró. Así empecé a pintar y vender. Trato de alejarme con figuras más grandes, más frontales y no tan aéreas, pero cuando quiero acordar estoy casi en la misma’, aseguró Gustavo quien recalcó que tuvo señales de Mario para “no dejar de pintar venga la que venga’, añadió comenzando a mostrarse de la mano de Art x 3, luego de debutar en solitario en un pequeño lugar “cerca de la Cancha de Trinidad en Rawson’.

Luis Godoy. Con sus obras naturalistas

Por su parte, Parisí comentó que “lo que nos vincula es que los 3 somos pintores aunque tenemos estilos diferentes’. “En un extremo está la obra de Luis que es el más clásico, es figurativo muy realista y naturalista; que contrasta con mi obra, más expresionista e ingenua; y en el medio está Gustavo que es más onírico y surrealista’, señaló la única creadora del grupo que expondrá acuarelas en este acontecimiento que reunirá más de 40 cuadros, en tanto que Godoy llegará justo a la apertura.

Dato

Esta muestra colectiva podrá visitarse de lunes a sábados, de 8:30 a 13:30 y de 17:30 a 21 hs. En Mitre y España. La entrada es libre y gratuita