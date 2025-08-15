River no pudo con Libertad Los Millonarios regalaron un tiempo. En el segundo fueron más y solo les faltó el gol.

En el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, River que tuvo un primer tiempo abúlico, empató anoche 0 a 0 con Libertad en Asunción. Los Millonarios superaron a los locales en el segundo periodo pero no pudieron anotar.

A los 2 minutos River llegó por primera vez, le sacaron al córner un remate a Borja. En el córner Montiel anticipó en el primer palo y su cabezazo se fue alto. De ahí en más el equipo argentino generó poco y nada. Sus volantes fueron superados por Franco y Sanabria, quienes recuperaban y jugaban rápido y largo complicando al fondo argentino. Armani se convirtió en figura porque a los 14 minutos le sacó un centro shot a Ramírez, y sobre los 32 minutos tiró al córner un remate a Fernández luego de una buena contra.

Colidió fue el delantero que más obligó a la defensa rival y exigió un par de buenas intervenciones del arquero Silva, quien mantuvo el empate en la segunda mitad.

Con poco, pelotazos largos y pelotas paradas buscando a los cabeceadores, Libertad superó a un River opaco. Sin coordinación en la presión alta. Sin control y juego en mitad de cancha y previsible en sus incursiones ofensivas.

En partido de Copa Sudamericana, anoche Godoy Cruz perdió 2-1 con el Atlético Mineiro en Brasil.

En ese panorama impresionó mejor el local, que, con Melgarejo por la derecha explotó la espalda de Montiel y complicó a Boselli. Recién a los 43 minutos River volvió a rematar al arco, cuando Galarza Fonda remató a media altura y controló sin problemas el arquero Silva.

Boselli sufrió a Melgarejo, el delantero más incisivo de Libertad.

Al iniciar la segunda mitad Gallardo oxigenó el medio con Juanfer y Nacho (por Lencina y Castaño) y Driussi entró por Borja. El panorama cambió y sobre los 8 minutos con Quintero manejando la batuta Colidio apareció en el área chica y exigió a Silva. Ahora era el visitante el que dominaba y Colidio y Quintero volvieron a encender las alarmas en el fondo local.

Hasta los 27 minutos, cuando Fernández exigió una atajada a puro reflejo de Silva, River sometió a Libertad, después la presión cedió, pero siempre se insinuaba con más peligro. Faltando cinco minutos Silva le sacó un tiro libre a Juanfer, y en la última jugada el arquero le sacó el gol a Montiel, cerrando un partido del que River salió mejor parado para la revancha.