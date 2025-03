River Plate se quedó con las ganas El Millonario buscó por todos lados pero no pudo con la enorme tarde de Ignacio Arce en Riestra.

River no pudo seguir en levantada e igualó sin goles contra Deportivo Riestra en el estadio Guillermo Laza. Si bien fue mejor en el primer tiempo, el Millonario bajó el ritmo y desaprovechó la chance de ponerse como puntero de la zona B del Torneo Apertura. El Malevo, por su parte, estiró su invicto como local.

El conjunto de Marcelo Gallardo no le temió a la fortaleza del equipo comandado por Gustavo Benítez en su casa y salió a dominar el partido desde el primer momento. A los ocho minutos, Marcos Acuña envió un centro y encontró a Maximiliano Meza, quien cabeceó al primer palo e hizo que Ignacio Arce empiece a transformar en la figura del encuentro.

A pesar del buen nivel que estaba mostrando, el Muñeco se llevó su primera mala noticia en el encuentro ya que Facundo Colidio tuvo que salir reemplazado debido a una molestia en su aductor derecho. Las últimas dos acciones de peligro para el elenco de Núñez llegaron por medio de Rodrigo Aliendro y Miguel Borja.

El volante aprovechó un centro raso del colombiano y obligó nuevamente al arquero de Riestra a intervenir de gran manera. Ya en tiempo de descuento, el Colibrí logró eludir al guardameta pero terminó estrellando su remate contra el palo.

La segunda preocupación que se llevó el Muñeco fue Gonzalo Montiel. El lateral derecho encendió las alarmas de River y la Selección Argentina cuando no salió para disputar los minutos restantes. Mientras la transmisión indicaba el ingreso de Fabricio Bustos, las cámaras apuntaron a Cachete, que tenía hielo en el gemelo de su pierna izquierda.

En cuanto a lo futbolístico, el Millonario bajó el ritmo demostrado en la primera etapa, mientras que Riestra no incomodó a Armani hasta el final del encuentro. Justamente, sobre la agonía, el Pulpo estiró su pierna izquierda para evitar el gol de Pedro Ramírez.

De esta manera, River quedó segundo de la zona B del Torneo Apertura con 19 puntos, uno menos que Independiente, el cual se deberá medir contra Racing en el clásico de Avellaneda. Si bien su próximo partido en el campeonato es a final de mes contra Rosario Central, este miércoles tendrá su debut en Copa Argentina ante Ciudad Bolívar.

Por su parte, Deportivo Riestra se colocó como quinto con 13 unidades e hilvanó su cuarto empate en los últimos cinco encuentros. Su siguiente compromiso será en Liniers ante Vélez.

LESIONES

El duelo entre River y Riestra por el Apertura no solo trajo consigo un primer tiempo igualado, sino que además presentó dos preocupaciones para el equipo de Marcelo Gallardo. Es que, después de poco menos de 25 minutos de juego, Facundo Colidió sintió una molestia y pidió el cambio, en tanto que Gonzalo Montiel no salió a jugar el segundo tiempo y se lo vio con hielo en el banco. El reloj marcaba 23 minutos cuando el delantero del Millonario sintió un pinchazo en la zona del aductor derecho. Curiosamente, la situación no se dio después de un pique, sino más bien después de un remate al arco de Arce.

Rosario Central se subió a la punta de la Zona B del Torneo Apertura de la Liga Profesional de AFA al vencer por 2-1 a Gimnasia y Esgrima de La Plata, en el Gigante de Arroyito. Esperará lo que suceda hoy con Independiente en el clásico de Avellaneda para seguir o no en la cima. Con tantos de Malcorra, de polémico penal, y Ferreira, el equipo de Holan se impuso de local por 2-1 y se líder de la zona B, al menos hasta que juegue Independiente. Lo había empatado Castillo.

En La Plata, Estudiantes saltaba a la cima de la Zona A, con gol el de Thiago Palacios pero la Lepra rosarina reaccionó antes del descanso con tanto de Herrera para el 1-1 final. En el cierre, vio la roja Carrillo por un codazo y lo siguió Arzamendia por protestar. Un empate con sabor a nada para El Pincha.

Hoy desde las 16, Independiente recibirá a Racing en el clásico de Avellaneda. A las 21 en el Sur, Lanús será local de Instituto de Córdoba mientras que en el mismo horario, en Córdoba, Belgrano será local de Barracas Central.