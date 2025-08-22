River sufrió pero sigue en la Copa Armani atajó un penal, y los paraguayos erraron otros dos, permitiendo al Millonario seguir en la Libertadores.

Sufriendo hasta el minuto final. Padeciendo por el pasado de Armani en ronda de penales. Con toda la angustia, toda. River superó a Libertad de Paraguay por penales (3-1), luego de un empate 1 a 1 en el que estuvo más cerca de perderlo, que de ganarlo. En cuartos se medirá con Palmeiras.

Anoche River mostró credenciales de entrada. inclinó la cancha sobre el área rival. Dominaba pero no encontraba profundidad.

Todos abrazan al salvador. Armani que no tiene un pasado como atajador de penales, anoche contuvo el tiro clave y la suerte jugó para él en otros dos.

El tramite se equilibro, pero los locales eran más ambiciosos. A los 23m. Fernández remató débil luego de un gran pase de Quintero. Un minuto después, llegó el gol de Driussi, que convirtió con una palomita, luego de una pelota que rebotó en el travesaño, luego de un remate de Colidio, que había recibido un magistral pase de Acuña.

Después, empujados por su público los millonarios siguieron atacando y Colidio, a los 32 exigió un gran cierre de Viera.

Libertad se adelantó. Franco, Sanabria y Melgarejo triangularon bien, dividieron el control de la pelota, y sobre los 43 minutos, Robert Rojas, con un cabezazo soberbio -conectó un córner- empató el marcador.

El hombre de la noche festeja y desata la algarabía en el Monumental.

Por una lesión de Díaz, Gallardo hizo un cambio obligado en la zaga. Entró Boselli, por derecha y Martínez Quarta pasó a la izquierda. Empezaba el segundo tiempo y se inicíó otro partido, porque entre la necesidad-obligación de River y la sufrida paciencia de Libertad, el trámite se tornó más vertiginoso y abierto. Tanto que River sufrió la expulsión de Galoppo, a los 7 minutos. Con uno menos, la situación para los locales se complicó, porque debió salir Quintero para que ingrese Galarza, para equilibrar el medio, resignando fútbol, porque Nacho se cansó y Libertad se animó a más. Melgarejo se lo perdió a los 28 minutos en una contra. A los 31, Armani sacó al córner un tiro de Sanabria los paraguayos no tuvieron efectividad y en la lotería de los penales, River estuvo más certero, convirtieron Nacho, Borja y Martínez Quarta. A Acuña se lo atajaron, pero Armani le atajó a Fernández, Recalde y Caballero erraron.