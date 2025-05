Sábado con mucho fútbol para el inicio de los Octavos de Final

Boca recibirá este sábado por la noche a Lanús, en el marco de los octavos de final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol 2025. El encuentro se disputará en el estadio La Bombonera desde las 21, con el arbitraje del Leandro Rey Hilfer. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva ESPN Premium.

El equipo dirigido por Mariano Herrón viene de empatar 1-1 con Tigre en el marco de la última fecha del Grupo A del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol. Con el inicio del interinato del ex jugador de Independiente, el ´Xeneize´ no logró sumar de a tres para finalizar la primera fase líder y terminó siendo escolta por detrás de Argentinos Juniors. Para este encuentro ante el ´Granate´, el entrenador apostaría a diez de los once titulares que iniciaron el encuentro ante el ´Matador´ el pasado domingo. La única modificación será el ingreso de Lucas Blondel por el peruano Luis Advíncula que sufrió un esguince del ligamento lateral interno rodilla derecha en la práctica del miércoles.

Por su parte, Lanús viene de ganarle 1-0 a Melgar de Perú, en condición de visitante, en el marco de la cuarta fecha del Grupo G de la Copa Sudamericana. Con este resultado, el equipo del Sur del Gran Buenos Aires quedó líder con 8 puntos.

Antes, Racing recibirá a Platense. El partido, que contará con el arbitraje de Darío Herrera, comenzará a las 18:45 y se jugará en el Estadio Presidente Perón. Racing llega a este partido en su mejor momento del año, ya que tras un comienzo irregular en el que llegó a peligrar su clasificación a los playoffs, pudo encontrar un muy buen funcionamiento y enlazó una seguidilla de triunfos que le permitió terminar la primera fase del torneo en la tercera posición de la Zona A. Platense finalizó en la sexta colocación de la Zona B con 23 puntos, aunque la derrota en la última fecha ante Gimnasia y Esgrima La Plata en “El Bosque” evitó que terminara alguna posición más arriba.

> Promesa de partidazo en Rosario

Rosario Central recibirá este sábado a Estudiantes de La Plata, en el que apunta a ser uno de los partidos más atractivos de los playoffs del Torneo Apertura. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Gigante de Arroyito, comenzará a las 16:30 y contará con el arbitraje de Andrés Merlos. Rosario Central, que es dirigido por Ariel Holan, fue el mejor equipo en la primera fase del torneo, sumando 35 puntos sobre 48 posibles y sacándole cuatro de diferencia a su escolta, River.

A primera hora, San Lorenzo recibirá a Tigre, en el que será el primer partido de los playoffs. El encuentro está programado para las 14 en el “Nuevo Gasómetro”, y el árbitro será Yael Falcón Pérez.