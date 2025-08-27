San Juan es epicentro del mejor rally del país El viernes habrá largada simbólica en Santa Lucía, con competencia en Rivadavia y Caucete.

No será un fin de semana más para los amantes del automovilismo en San Juan. Es que del 29 al 31 de agosto de disputarán dos fechas del Campeonato Argentino de Rally Raid en San Juan. Se trata de la quinta y sexta fecha de la temporada 2025, la que fue presentada en conferencia de prensa realizada en la sala de prensa Dante Pantuso, del Estadio Aldo Cantoni.

El director del Campeonato Argentino de Rally Raid, Juan Pablo Sisterna fue el primero en brindar detalles de la prueba: ‘ La largada simbólica será en la plaza, con actividad en la zona oeste de Rivadavia y después vamos a ir un poquito hacia el norte, hacia las Salinas. También iremos a la Difunta Correa en un circuito con recorrido muy variado para las 55 tripulaciones que vienen de diferentes puntos de nuestro país y también de algunos países vecinos y que van a poder desafiar a nuestro terreno.

En la largada simbólica del viernes en la plaza de Santa Lucía, podrán conocer a cada uno de los competidores. Luego se van a ir dando los puntos de espectador en nuestras redes sociales, en la página oficial de Canav para que el público también nos pueda acompañar.

Este es un evento deportivo, pero que está muy ligado al turismo. Siempre esta actividad deja algo más, ¿no? No solamente una competencia, no solamente el paso de competidores, sino mostrar al mundo lo que tenemos los sanjuaninos.

Invitarlos el viernes que comienza la actividad oficial en el Camping Don Bosco; va a haber competencia a la tarde en la zona de Rivadavia, el día sábado competencia en la zona norte y el día domingo competencia en la zona de la Difunta Correa, con premiación final en la Plaza de Santa Lucía”.