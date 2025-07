“San Juan es un gran amor” Junto a Ángelo Muñoz y a otros artistas, regresa a los escenarios locales después de varios años.

Nunca dejó de andar caminos, rutas y escenarios de un lado y del otro de la Cordillera de Los Andes. Con su estilo inconfundible, su versatilidad para adaptarse a cualquier condición y parámetro, Melodía Leiva mantiene firme su convicción y su carácter para la interpretación musical, plena de tango en su interior. Tras algunos años girando por el exterior, en especial por circuitos tangueros en Chile, la violinista del 2×4 vuelve a los pagos sanjuaninos, su querida casa. Por un lado, ha dispuesto reactivar sus clases y entrenamientos particulares en canto, violín y en ritmos como el tango, el rock, el folk y la música barroca. Pero sobre todo, volverá a los shows en vivo. En esa línea, planificó junto al guitarrista Ángelo Muñoz una propuesta que viene pergeñando hace bastante tiempo y que muy pronto podrá materializar. Se trata de ‘Al calor del tango’, un espectáculo integral que combina canciones, melodías y danza, que estrenará el 19 de julio en el Lawn Tennis. Será en sintonía y coordinación con Imaxia, la empresa productora de eventos culturales de Germán Güell y con Morena Soria de Presagio X Art Gallery, que desarrolló el arte gráfico del espectáculo, y el respaldo de Tangos de Cantina, el punto de reunión tanguero que funciona en club.

‘Estoy muy contenta ahora que vamos a inaugurar este dúo con el querido amigo Ángelo y su guitarra. Hace años sueño que toquemos juntos y al fin, será posible hacer esta nueva experiencia. Así será mi volver a casa’, dijo la artista a DIARIO DE CUYO.

Melodía Leiva Cerezzo, además de tener el violín como base instrumental, es cantante, preparadora vocal para cantantes y artistas escénicos que nació en La Serena, pero que formó la mayor parte de su carrera tanto en Chile como en Argentina, en particular San Juan, donde con solo 17 años de edad, ingresó a la Orquesta Típica de la Ciudad (hoy extinta), que fue dirigida por el maestro Vicente Costanza. Durante su trayecto artístico llegó a ser apadrinada por el maestro Leopoldo Federico, con quién grabó ‘Che bandoneón’, siendo un gran hito para su acervo. De 2010 a 2024, Melodía pudo generar varios proyectos artísticos e integrarse en el circuito de shows en escenarios, festivales, bares y eventos especiales en la provincia. El año pasado viajó al país trasandino con un itinerario ambicioso, sin embargo tuvo varias complicaciones de salud que fueron frenando un poco sus proyectos.

“Tenía un plan importante para hacer giras por Chile, pero por mi lesión en la columna solo logré hacer presentaciones en Santiago y Valparaíso. A pesar de eso, gracias a al cariño de la gente que siempre acompaña en este momento, pude salir adelante’, detalló. Pero los fuertes lazos con la tierra del sol y del vino pudieron más. ‘No te puedo explicar lo que extraño San Juan, aunque no haya nacido acá; pero ya soy una adoptada por Cuyo y mi corazón, mi identidad patriótica ya está aquí, porque me forjé como persona y como música principalmente. Es muy difícil dejarlo atrás. Algo tiene San Juan de la Frontera que cuando salís, empieza a despertarse una nostalgia que no sabías tener. Siempre he sido un poco nómade con mi familia, muchos traslados y mudanzas, pero no puedo no apegarme a los afectos. San Juan es un gran amor, vuelvo porque quiero trabajar con mis alumnos, estar cerca de amigos… Aunque por ahí todo sea duro, quiero estar con mi gente, luchando para salir adelante juntos. Hay mucho por defender y no hay que bajar los brazos’, mencionó la artista que desde los 17 años trabaja formalmente en la música, aunque su primera remuneración fue a los 5 años de edad, como cantante de jingles y de coros infantiles.

‘Como cantante, intérprete y violinista de tango voy a cumplir 20 años de trayectoria. No soy muy asidua a grabar como solista, pero me encanta tocar en vivo’, expresó.

Este espectáculo será una suerte de milonga, que contará con bailarines de primera, como Romina Oropel y Elías Martínez. El repertorio será música ciudadana, tango, milonga; y también habrá algo de vals, ritmos afro y rioplatenses, con un toque europeo y un diálogo con la danza en vivo, más algunas sorpresas.

DATO

Al calor del tango. Sábado 19 de julio, 21 hs, Lawn Tenis Club (Parque de Mayo). Entradas anticipadas: $5.000 por Imaxia. En puerta $7.000.