San Juan integrará un bloque regional en la CAME para gestionar medidas en Nación Lo confirmó el presidente de la confederación, Alfredo González, durante una visita.

Alfredo González, presidente de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), llegó a San Juan horas después de una reunión donde asistió Javier Milei, con una agenda que incluía la conformación de un bloque regional cuyano. El empresario chaqueño dio una entrevista exclusiva a DIARIO DE CUYO donde habló sobre la importancia de la provincia en el esquema nacional y anunció la conformación del bloque. Este organismo, que integrarán Mendoza, San Juan y San Luis, se basa en un modelo que la confederación ya utilizó en la Patagonia y el Norte. Tendrán un objetivo principal: gestionar medidas específicas que luego pedirán a Nación. Esto, explicó, es una de las bases de su gestión a cargo de organización nacional, que es organizar desde las economías locales las prioridades que se plantean en las mesas nacionales. “Muchas veces las medidas se toman pensando en el centro del país y eso no necesariamente les sirve a todos”, dijo. Además, opinó sobre la economía nacional y reveló cómo es el diálogo con las nuevas autoridades.

González pisó suelo sanjuanino poco después de que la CAME publicara dos índices con valores preocupantes y antes de que se conozca otro también negativo. Es que según los relevamientos de la entidad, las ventas minoristas de CAME bajaron un 7,3% anual y un 18,4% en el primer cuatrimestre. La industria pyme bajó un 119% mensual en abril y en los primeros tres meses acumuló una caída del 19,1%. Durante la entrevista, adelantó que el índice de producción de pymes que publicarán esta semana mostrará otra caída por encima del 18%. Será con estas condiciones que conformarán el bloque cuyano de CAME, que integrarán empresarios pero también convocarán a gobernadores, legisladores y funcionarios de las provincias. En el caso de San Juan, aseguró que quieren apuntalar la región con este trabajo.

“Lo que vamos a poder hacer es llevar gestiones adelante en conjunto con el gobierno nacional y para eso tiene que ser en bloque, es la única forma de tener fortaleza”, explicó. Contó que en el caso de la Patagonia consiguieron gestionar obras de infraestructura a través de este formato y que cada región puede plantear sus propias necesidades. En el caso de San Juan, la provincia aportó al debate nacional temáticas como financiamiento para obras hídricas, que se podrían acordar a través del bloque. “Tenemos que medir las provincias por lo que producen y no por lo que en general se mide que es la cantidad de habitantes”, agregó.

Sobre la provincia, González aseguró que hoy “San Juan es una provincia que atrae al país a través de la minería, porque puede aportar los dólares que son necesarios”. A esto agregó para que suceda se deben trabajar “las condiciones para que estas inversiones también derramen aquí a través de los proveedores locales, el comercio y el servicio”.

Para esto, explicó, quieren basar el diálogo con funcionarios nacionales en las agendas de economías regionales y también “redefinir este concepto, para que también incluya a la industria”. Aseguró que en la nueva gestión nacional han encontrado interlocutores como el ministro Guillermo Francos, que se sienta a dialogar. Pero, aclaró, el sector pyme todavía no obtiene todas las respuestas que esperaban. “Creo que hasta ahora ningún gobierno le dio la importancia que deben tener las pymes, y somos el 99% de las empresas que existen, con el 73% de la mano de obra del país”, opinó.