San Juan vibra con su clásico Sarmiento

Es la fecha que se espera todo el año en el ambiente del turf en San Juan. Es cita máxima, la meca de los pura sangre, es la carrera que todos quieren ganar y hoy, desde las 11, en el Jockey Club será el momento de la 72° edición del Gran Clásico Sarmiento con presencia de importantes jockeys, quince carreras y más de 70 caballos de todo el país en competencia. El evento más esperado del año en el turf se realizará a partir de las 11 de la mañana y está estimulado que la carrera más importante, de 2200 metros, se lleve a cabo a las 17, con siete caballos sanjuaninos, lo que asegura que el trofeo se quede en casa. Los protagonistas del gran clásico serán Asiatic King, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde.

Además llegará a San Juan, el ilustre Juan Carlos Noriega, jockey argentino ganador de numerosas carreras, entre ellas Grandes Premios como el Carlos Pellegrini y el Nacional. Es considerado el mejor jinete cordobés de la historia. Serán 15 las carreras que se realizarán en distancias de 200 a 2200 metros, respondiendo a un amplio programa.

>Una gran fiesta

Con una entrada de 10 mil pesos para Varones y de 5 mil para Damas, el Jockey se prepara para vivir una jornada diferente porque no solo se tratará de carreras, habrá muestra artesanal, gastronomía y muchas sorpresas además del Clásico Sarmiento.