San Juan vuelve a vestirse de arte La sexta edición inaugurará el 5 de marzo en el foyer sur del Auditorio Juan Victoria, con entrada gratuita.

Obras de más de 60 artistas visuales locales que abarcan prácticamente todas las disciplinas, con técnicas y formatos variados y diversas temáticas. Eso se verá en San Juan se viste de arte, la sexta edición de esta gran muestra colectiva que abrirá sus puertas al público el próximo miércoles a las 20 hs, en el foyer sur del Auditorio Juan Victoria, donde permanecerá hasta el 31 de marzo (entrada libre y gratuita). Con coordinación y curaduría de Graciela Faedo y Leo Venerdini; y texto curatorial de Carolina Schwartz, la nueva exposición, que evoca el espíritu de antiguos salones provinciales, se abre como una ventana que permite pispear parte de la producción actual.

“Estamos muy felices y muy agradecidos a nuestros artistas por la confianza y la participación. La convocatoria ha crecido muchísimo. La primera fue muy buena, con 32 expositores, y ya la hemos duplicado. Sabemos que algunos trabajan puntualmente para esta muestra y eso marca la importancia que tiene. Es una vidriera para los artistas y se expone mucho más que una obra’, comentó a DIARIO DE CUYO Faedo, impulsora de esta acción autogestiva que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, que facilitó el espacio.

“Año a año se va consolidando esto que vendría a ser casi un salón, más que una muestra colectiva. Siempre digo que es un mosaico de arte contemporáneo, una mirada a lo que se está haciendo hoy en San Juan. La provincia tiene una movida artística muy importante y esto es un hecho cultural trascendente. Los trabajos en los talleres poco sirven y si bien están las redes, nada como ver la obra en vivo. La obra expuesta tiene un valor insuperable’, valoró la también artista, quien explicó que montar una muestra de este tenor supone “una logística tremenda’, pero también deja en evidencia que “se puede trabajar en conjunto, en forma colectiva’.

La semana pasada comenzó la recepción de las obras para la muestra

Faedo hizo hincapié en que San Juan se viste de arte reúne referentes de casi todas las áreas -“incluso la fotografía que empieza a ocupar un lugar en las artes visuales como hace años debió ocupar’, dijo- y de diferentes trayectorias.

“Hay profesionales con carreras consolidadas y también artistas emergentes, más jóvenes y más grandes, que no habían tenido la oportunidad de exponer. También hay dos jóvenes de Aleluya (NdeR: institución de educación especial) que ya tienen su experiencia y que por su valía como artistas se sumaron a esta muestra colectiva, donde una obra potencia a la otra. Eso es lo importante de este tipo de exposiciones, que cada obra dialoga con la otra’, se explayó la organizadora sobre esta propuesta, que a lo largo del mes ofrecerá recorridos para el público junto a los creadores. “Siempre hay obras verdaderamente exquisitas y queremos cuidar eso. San Juan se viste de arte empezó como algo novedoso, algo que no se hacía en la provincia y no por nada llegamos ya a la sexta edición, ni más ni menos, así que estamos verdaderamente contentísimos’, concluyó.

Los expositores

Adriana Carbajal, Agostina Furió, Agostina Hebilla, Alejandro Martínez, Alejandro Valdez, Ana Trella, Analía Russo, Arturo Sierra, Beatriz Del Bono, Belén Coria, Carla Morel, Carmen Cuenca, Claudia Bonadé, Cristian Fischer, Daniel De Cilia, Eliana Femenía, Estela Milán, Florencia y Andrés Irustia Dessesff, Gabriela Garrido, Gabriel Burkhardk, Graciela Faedo, Graciela Manzano, Gustavo Acevedo, Gustavo Nuñez, Hugo Elizondo, Humberto Costa, Inés Lalanne, Isabel Fernández, Jamile Apara, Jesús Ortiz, Jorge Marún, José Luis Godoy, Juan Failla, Laura Valenzuela, Leandro Venerdini, Lucila Riofrío, Manuel Rodríguez, Marcela Herrera, Marcela González, Marcelo Uliarte, Marisa Alaniz, Marita Pérez, Mariana Esquivel, María Alejandra Baldis, María Belén Ramírez, María Estela Aballay, María Rosa Plana, Mauricio Dávila, Milagros Reinoso, Orlando Pelichotti, Oscar Fontalvo, Pablo Henríquez, Pablo Yamamoto, Patricia Nicolía, Silvina Martínez, Silvia Bianco, Sonia Parisí, Elena Spengler, Susana Sánchez, Tamara Gélvez, Teresa Gonella, Teresita Chiconi, Vanesa Sarracina, Viviana González.