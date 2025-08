San Martín apunta a Sarmiento El plantel Verdinegro intensifica su preparación para el crucial partido del sábado.

En la serie perfecta que Atlético San Martín está obligado a hilvanar como local para tratar de sostenerse en Primera, el casillero del partido contra Sarmiento de Junín está marcado como uno que es obligatorio ganar. Así lo encaró el plantel de Romagnoli que después del empate ante Rosario Central y de las dos semanas largas para la recuperación, este lunes intensificó su agenda pensando en el choque del sábado próximo a las 14,30 ante el equipo de la provincia de Buenos Aires que también pelea por su permanencia y que tendrá nuevo entrenador, llegando con Facundo Sava como nuevo técnico.

El plantel de San Martín encaró estos últimos cinco entrenamientos con la idea de repetir lo bueno que ya le sirvió para ganarle a Riestra y para empatarle al Central de Di María. Quedaron buenas sensaciones y con ese panorama, el técnico sanjuanino tuvo además a mano el tiempo necesario para recuperar algunos jugadores que terminaron tocados tras la visita a Rosario como Santiago Salle y Tijanovich. Mientras que uno de los pilares y capitán como los es Diego González aún continúa en recuperación tras su lesión ante Riestra.

Con este panorama no se aguardan demasiadas modificaciones en la posibles formación Verdinegra y si bien quedan por delante varias prácticas, todo apuntaría a que Pipi sostendría la misma línea de fondo con Cáseres de titular. Lecanda y Burgos ya están en condiciones e incluso entraron ante Central, pero Cáseres parece haber ganado la pulseada. En los laterales, Portillo y Diarte no se tocan mientras que en el medio, Watson ya es indispensable y Jaurena parece ser su socio ideal. Salle y Tomás Fernández le dan vuelo a los costados y arriba, sin un punta clásico, Tijanovich y Maestro Puch no se tocan.

Queda semana, queda tiempo pero en San Martín la espera es tranquila porque Romagnoli parece haber encontrdo el esquema y los nombres para ir partido a partido buscando la permanencia. Sarmiento es un rival directo, con el que no hay margen de error para dar otro pasito y en Concepción le apuntan con todo.

Juegan Los Pibes Hoy, a partir de las 15 y después de la goleada en Rosario, la Reserva de San Martín recibirá en el Predio Emmanuel Mas a Sarmiento de Junín en el marco de la cuarta fecha del Torneo Proyección de AFA, donde los Verdinegros viven un gran presente.

> Programaron las fechas 5 y 6

San Martín visitará el lunes 18 a las 21 a Talleres en Córdoba por la quinta y en la sexta jornada, recibirá el sábado 23 a las 20 a Gimnasia de La Plata. El detalle es el siguiente: Fecha 5: Viernes 15: 15.30: Aldosivi-Belgrano, 19: Instituto-Unión y 21: Racing-Tigre. Sábado 16: 14.15: Platense-San Lorenzo, 16.15: Huracán-Argentinos, 18.30: Central-Riestra y 20.30: Vélez-Independiente. Domingo 17: 14: Gimnasia-Lanús, Defensa-Newell’s, 16.15 Central Córdoba-Barracas, Banfield-Estudiantes, 18.30 River-Godoy Cruz, 20.30 Indepte. Riv.-Boca. Lunes 18: 19: Sarmiento-Atl. Tucumán y 21: Talleres – San Martín (SJ). Fecha 6: Viernes 22, 15.30: Barracas Central – Defensa y 20: Tigre-Indepte. Riv. Sábado 23: 14.30: San Lorenzo-Instituto; 17.30: Central-Newell’s, 20: San Martín (SJ)-Gimnasia y Atl. Tucumán-Talleres. Domingo 24: 14.15: Unión-Huracán; 16: Argentinos-Racing; 18.30: Boca-Banfield.