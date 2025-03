San Martín busca la gloria A las 16,30 visita a Instituto en Córdoba con el debut de Romagnoli en Primera División.

No será un partido más. Entonado por el envión de haber pasado en la Copa Argentina, esta tarde San Martín irá por esa bocanada de aire fresco que necesita para cambiar su presente en la Liga Profesional cuando visite al golpeado Instituto en Córdoba, sabiendo que viven realidades parecidas. El equipo de Pedro Troglio hace siete partidos donde no conoce la victoria: cosechó dos empates y cinco derrotas en una racha negativa que puso al propio entrenador en la cuerda floja y con ese antecedente, San Martín que ya dio vuelta la página con la salida de Antuña y la llegada de Romagnoli. El último triunfo de Instituto fue en la fecha 3, en la victoria 2 a 0 ante Vélez. Luego de eso no ha podido hacer pie y por ahí es donde el Verdinegro puede potenciar sus chances de sumar de a tres. En lo futbolístico, el Pipi mostró ante Gimnasia jujeño su idea táctica con dos líneas de cuatro y dos puntas. Así, en la defensa se decidió por Tomás Lecanda como segundo zaguero central manteniendo a los tres restantes que venían del ciclo anterior: Molina, Cáseres y Alvarez. En el medio, los dos por adentro parecen fijos con Pelaitay y Jaurena, pero ya pidió espacio Diego González. Mientras que por los costados, Tijanovich se quedó con el lugar de Tomás Fernández que ni siquiera viajó, mientras que por la izquierda Ezequiel Montagna puede ser opción por el suspendido Iacobellis. Arriba, Cavallaro es número puesto como uno de los delanteros para moverse por afuera, mientras que de punta la primera elección fue Pernía pero Toloza, Anselmo y hasta Fede González están en la misma línea.