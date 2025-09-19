San Martín busca su milagro A las 19,15 el Verdinegro recibe a Vélez Sarsfield por la novena fecha del Torneo Clausura.

Es el momento. Puede que sea el instante para empezar a creer que el milagro de la permanencia tiene sustento. Es que los números se alinearon para el Atlético San Martín y hoy, cuando reciba a Vélez Sarsfield, el Verdinegro ya no arrancará solo en el último lugar de los Promedios y de la Tabla Anual. Ya alcanzó a Aldosivi y tiene a tiro a Talleres por lo que hoy, sabiendo que los de Liniers llegarán con una formación alternativa por su paso en la Copa Libertadores, con una victoria empezará a meterle presión a todos. Es uno de esos partidos clave. Decisivos. De esos que marcan una línea divisoria entre lo que pudo ser y no fue.

Para San Martín, que viene de empatar en Córdoba contra Belgrano, el momento es optimista. El Clausura mostró otro San Martín con más resto, con más opciones, con más argumentos aunque el punto flaco siga siendo la falta de contundencia. En los nombres, Romagnoli parece haber encontrado esa base que le refleja en cancha lo que tiene como idea y no se mueve. La única duda por ahora es la presencia de Marco Iacobellis por Tijanovich en el armado ofensivo, mientras que el resto está decidido. El presente de Borgogno en el arco, la solidez que encontraron Cáseres y Recalde en la zaga, más el despliegue por las bandas de Portillo y de Diarte le dan forma a la defensa. En el medio, dos pivotes como Watson y Diego González para el equilibrio y la salida, mientras que el trío Salle, Seba González e Iacobellis intentan ese cambio de paso para que Maestro Puch tenga opciones adelante.

Para San Martín es ganar o ganar. Se van acabando las opciones como local y el margen indica que las cuentas solo cierran ganando todo en San Juan y metiendo un partido de visitante. Lo bueno es que ya alcanzó a los que parecían inalcanzables en el inicio de este segundo semestre y les trasladó la presión.

Del otro lado, el Vélez Sarsfield del Mellizo Barros Schelotto empezó ya a jugar la revancha contra Racing por Copa Libertadores y por eso pondrá en San Juan una formación alternativa que tiene a Manuel Lanzini, a Lisando Magallán y a Emmanuel Mammana como nombres salientes. Pero aún así, el Fortín pelea arriba en la Zona B y tampoco quiere regalar nada. Dependerá mucho de San Martín.