San Martín busca todo lo perdido A las 21 cierra la quinta fecha del Clausura visitando a Talleres en Córdoba en un partido decisivo.

Esa urgencia que flotaba en el aire entre la pretemporada y el inicio del Clausura hoy es toda una realidad para el Atlético San Martín. Llegó la hora de empezar a decidir su futuro en Primera División y si bien será el quinto capítulo de los dieciséis que tenía el torneo, para el Verdinegro es el momento de recuperar lo perdido. No fue una derrota más contra Sarmiento en San Juan y eso, potenció todo. Hoy, en el Kempes y ante Talleres de Córdoba, será la oportunidad de dar esas señales de vida que tanto necesita San Martín. Un presente complejo que exige respuestas que San Martín parece no tener por momentos. Pero no todo ha sido tan malo y el inicio prometió mucho con el triunfo ante Riestra, el empate en Rosario y una fisonomía distinta. Pero claro, el golpe contra Sarmiento sacudió todo y hoy, contra un Talleres al que no le sobra nada, puede que San Martín tenga esa gran chance que tanto necesita.

En lo futbolístico, el estilo de Romagnoli no permitió anticipar modificaciones. Se especula que no serán tales y que apostaría todo a la base que apareció en el arranque del Clausura, con dos puntas abiertas, cuatro volantes, dos por dentro, dos por afuera y la línea de cuatro atrás. En los nombres, Borgogno, Cáseres, Watson y Salle parecen sostener la columna.

San Martín empieza a jugar con esa presión extra que exige ganar. Ya no alcanza mostrar otra actitud. Hoy, San Martín necesita recuperar todo lo perdido.