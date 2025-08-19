San Martín dio señales de vida En Córdoba empató sin goles con Talleres mostrando mejorías en varios aspectos.

Con una gran noche de Borgogno y una mejoría sustancial en varios aspectos, San Martín cerró la fecha 5 del Torneo Clausura con un empate sin goles con Talleres en Córdoba que terminó premiando una reacción en el Verdinegro después de la caída ante Sarmiento en San Juan. Un punto positivo que San Martín deberá potenciar de local cuando reciba a Gimnasia en la próxima fecha.

Presión. Watson le gana a Depietri en el Kempes. San Martín sumó en Córdoba y dio señales de mejoría en un momento decisivo del torneo.

Un empate que sirve para recuperar el aire en un momento complejo y decisivo de la temporada. Le costó demasiado el arranque del partido a San Martín. Tanto que a los 30 segundos de juego, Recalde fue salvador ante un error de salida que Depietri aprovechó para encarar a Borgogno. Era gol pero salvó el zaguero de San Martín, dándole espacio al dominio de la T que controló pelota, juego y opciones por casi 25′. San Martín se reacomodó, hicieron pie Watson y Jaurena, creció el tandem Salle-Portillo y se emparejó todo. A los 27′ Jaurena casi sorprende tras un centro de Cáseres pero le dio débil. Todo se hizo parejo pero en el cierre, Talleres tendría la más clara cuando Rick quedó mano a mano con Borgogno pero el arquero sanjuanino salvó. En el complemento, Talleres arrancó con todo y Rick probó a Borgogno que respondió. A los 11′ Guth tuvo la más clara de la T con un cabezazo abajo del arco. De ahí en más, creció San Martín de la mano de Salle y generó lo mejor de toda la noche en Córdoba porque tuvo más juego, generó un par de ocasiones y sobre los 17′ tuvo el gol con un remate de Salle que tapó bien Guido Herrera. Llegaron los cambios y Talleres metió el envión final pero Borgogno fue clave para sostener el empate con dos tapadas sensacionales ante Depietri y Bustos.