San Martín, en presente perfecto A las 16, recibe en el Pueblo Viejo a All Boys, que dirige Monasterio, para seguir siendo puntero de la Zona A.

En el fútbol, todo es posible. Y para este presente feliz del Atlético San Martín, hoy será un día de relanzamiento en plena campaña porque al mando ahora de Alejandro Schiapparelli en una suerte de interinato bis del ciclo Antuña, el Verdinegro irá hoy por su cuarta victoria en línea cuando reciba al encumbrado All Boys desde las 16 en Concepción. Será un momento más que particular que solamente en el mundo del fútbol se da porque este mismo San Martín tendrá su tercer conductor en el mismo torneo, más allá de las particularidades del tema Antuña como manager y entrenador. Hoy es momento del Chapa, de un laburante del fútbol que esperó su momento y que por esas cosas del destino, le dieron para manejar al líder de la Zona A, con tres partidos ganados en serie y buscando la novena jornada sin derrotas tras aquella caída con Quilmes de la fecha 7 el lejano hoy 15 de marzo.

Con algún retoque desde los nombres pero sin alterar para nada el modelo elegido, San Martín irá por una nueva alegría para su gente. Viene dulce, en ganador después del guiño que le dio la suerte en Carlos Casares cuando se trajo todo en la última jugada. Eso suma, potencia y hoy el Verdinegro sabe que una victoria más lo posicionará decididamente entre los candidatos a pelear uno de los ascensos. En los nombres, la expulsión de Dante Álvarez le abrió la puerta a un movimiento que ya probó San Martín en Copa Argentina contra Godoy Cruz, abriendo a Sienra al lateral e ingresando Marchio en la zaga. Además, la otra novedad será el regreso de Alejandro Molina al lateral derecho defensivo tras su suspensión, en lugar de Gómez. En el medio, la dupla Pelaitay-López García más retrasada, para darle espacio al tridente Fernández, González y Gutiérrez o Maxi Casa para apuntalar al pibe Barrera como único punta.

Enfrente estará el All Boys de un viejo y querido conocido para San Martín como lo es César Monasterio. El Albo viene de ganarle a Arsenal y no tocará demasiado en su modelo y en los nombres, sabiendo más que bien del poderío como local de San Martín. En principio irían los mismos once: Mitre en el arco, Grana, Tabares, Ferrari y Bovone en la defensa; Salas, Melo, Gallucci Otero y Patroni en el medio y arriba, Guallama y Gallo. Un rival que intentará llevarse algo, con pretensiones de figurar más arriba ya dentro de la pelea grande.

Para San Martín es un día para volver a empezar, dentro de un presente más que perfecto. Los nueve puntos que hilvanó en línea potenciaron sus virtudes y por esas cosas del fútbol, hoy relanza sus ambiciones. Un día que invita a las ilusiones en grande en Concepción.

El resto

Hoy, desde las 15 continuará la disputa de la fecha 16. Brown recibirá a Agropecuario y Arsenal será local de Tristán Suárez. A las 15,30 Chacarita Juniors recibirá a Racing de Córdoba.