San Martín hizo su gran negocio Con un gol de Funez, venció a All Boys en Floresta y quedó muy cerca de las semifinales del Reducido.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Una noche redonda. Un negocio completo para el Atlético San Martín en el partido de ida de la serie de Cuartos de Final del Reducido de la Primera Nacional. Es que con una sólida producción colectiva, con concentración absoluta, el Verdinegro venció por 1-0 a All Boys en Floresta y hasta perdiendo por un gol en San Juan, avanzaría a semifinales por la ventaja deportiva que le otorga el haber terminado bien la tabla general. Fue una victoria merecida para San Martín que planteó un libreto muy aplicado en todos los sectores de la cancha, primero para ahogarle la salida a All Boys, luego para controlarlo y finalmente, para ir a fondo en cada ocasión en ofensiva. A los 10′ del primer tiempo, San Martín ya mostró todo eso cuando Lópe García desbordó por la izquierda, buscó con su centro el corazón del área y Funez dejó pasar para la entrada de Tomás Fernández que demoró la definición. Fue la primer llegada pero toda una postal del planteo sanjuanino. Después, todo lo que quedó de primer tiempo fue para ver el orden de San Martín y la impotencia de All Boys que apenas inquietó con la potencia de Toloza y un remate desviado de Calone.

Fue un gran primer tiempo de San Martín. Con mucha dinámica, con más juego cuando la tuvo Sebastián González, edificó en esa primera parte una igualdad que sería determinante para jugar la segunda etapa. Porque las ansiedades del local iban a tener su propio partido y con eso, el Verdinegro podría ir por todo ante los riesgos del Albo.

Enganche. Tomás Fernández deja atrás a Salas en el primer tiempo del partido en Floresta. San Martín metió el golpe justo y quedó cerca de semifinales.

En el complemento, San Martín decidió retrasarse unos metros para cederle más terreno al local. All Boys quiso pero jamas pudo y Borgogno nunca tuvo un mano a mano para defender. Eso demostró que el orden defensivo del Verdinegro fue absoluto, con Rodrigo Cáseres como abanderado en una noche sin errores. Todo fue trabado, con mucha marca, con mucho roce.

Con poco juego en el mediocampo, con más ansiedades en All Boys y precauciones en San Martín, el segundo tiempo nunca levantó vuelo futbolístico. En ese juego, San Martín empezó a ver su negocio cerca pero claro, había chance de llevarse todo a San Juan y a los 33′ aliado de las dudas de Pusula en un cierre que parecía sencillo, apareció el olfato goleador de Nazareno Funez para poner el 1-0, enmudeciendo a todo Floresta.

La revancha será el domingo próximo en el Pueblo Viejo a partir de las 18,50 con televisación para todo el país.

San Martin sepultó definitivamente ese amargo capítulo del pasado 4 de octubre cuando All Boys lo goleó y lo dejó tambaleando. Ahora, cuando pesa todo, cuando todo incide, metió una mano de nocaut en una serie durísima como toda la Primera Nacional. En el momento indicado, el Verdinegro sacó una ventaja clave para seguir agigantando esa ilusión de volver a Primera.

Se le vino la noche al equipo de Mariano Campodónico. Probó con cambios, arriesgó con otro modelo pero San Martín nunca le dio espacios para nada. Sintió el impacto All Boys. Si antes no tenía luces, con el gol de Funez entró en el desconcierto. En la contracara, San Martín vio las cosas más claras que nunca y movió el banco para terminar de sellar un triunfo que vale pasaje y medio para meterse entre los mejores cuatro del Reducido. Pero es fútbol y quedan 90′ por jugar en San Juan. Queda demasiado pero en Floresta, el negocio tuvo color verdinegro.

> Triunfo tucumano y el Lobo mendocino

MIRA TAMBIÉN Híper Fitness

San Martín superó por 2-1 a San Telmo, en condición de visitante, por el partido de ida por los cuartos de final del Reducido en la Primera Nacional. Los dos goles del “Ciruja” lo convirtieron Pablo “El Tucu” Hernández, a los 17 minutos del segundo tiempo, y Lautaro Fedele. Franco Tisera descontó para el “Candombero”. San Martín posee la ventaja deportiva, por lo que, en caso de que San Telmo ganase por 1-0 en el partido de vuelta, el “Ciruja” pasaría igual a la siguiente instancia. En tanto que en Mendoza, Gimnasia y Esgrima venció por 3-1 a Deportivo Madryn. El Lobo mendocino empezó perdiendo por el gol de Peinipil, pero reaccionó y lo dio vuelta con los tantos de Padilla, Silba y Romano.