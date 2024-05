San Martín quiere seguir solo A las 13,30 visita a Tristán Suárez abriendo la fecha 17 de la Zona A. El partido va en vivo por DirecTV.

En ese caprichoso mundo que solamente se da en el fútbol, el de hoy no será un partido más para el Atlético San Martín. Es que los 13 puntos que hay de diferencia en la tabla no serán nada a la hora de verse cara a cara con Tristán Suárez, que viene entonado, que metió tres fechas sin derrotas, incluyendo dos triunfos y un empate y promete ser mucho más que un duro examinador. Pero en el medio, más allá del presente ganador del local, está el reencuentro de San Martín con el creador de este actual plantel que es líder de la Primera Nacional: José María Martínez. El Pancho gestó este equipo y su salida en el mes de marzo tras el empate contra Estudiantes de Buenos Aires, no quedó del todo clara. Ese plus, ese morbo, no hace más que agregarle condimentos a un difícil examen para este San Martín que viene en ganador, invicto desde hace nueve partidos y que quiere seguir mandando solo. Todo depende de San Martín, en este escenario, pero antes tendrá que sortear una prueba compleja.

En lo futbolístico, San Martín llega entonado después de la goleada sobre All Boys en una muestra de contundencia que lo posicionó como uno de los grandes protagonistas de la temporada. La posible vuelta de Dante Álvarez al lateral izquierdo de la defensa tras su suspensión podría ser la única variante en la formación sanjuanina, aunque también habría una chance de cambiar de punta con Barrera y Riveros a disposición, dependiendo de la elección final del entrenador. El resto, igual con la línea de cuatro en el fondo, los dos volantes de contención, más adelante lo tres bien ofensivos y un solo delantero natural.

Enfrente, el Tristán Suárez de Pancho Martínez llega más que embalado tras la victoria como visitante en Sarandí, sumado al empate anterior con San Martín de Tucumán y la victoria sobre Chacarita. Con esos tres resultados encima, salió del fondo, se alejó de las posiciones de riesgo y empezó a pensar en otras cosas, aunque apenas esté a 3 puntos del descenso. En su esquema, hay caras conocidas como Pablo Ruiz, quien tuvo un largo paso por San Martín, además de Agustín Lavezzi quien hoy es el máximo artillero de la temporada con 8 goles. De local, apenas pudo ganar un solo partido pero hoy llega potenciado.

San Martín depende de San Martín para seguir arriba y hoy, de visitante, irá por la victoria que lo siga sosteniendo por encima de todos y convencido de su presente.