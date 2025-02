San Martín se viste de urgencias A las 17 visita a Gimnasia en La Plata buscando su primera victoria en el torneo.

Sexto capítulo y un escenario que impone necesidades y urgencias para Atlético San Martín. Sexto capítulo del ansiado regreso a Primera División que se convertirá en la chance ideal para empezar a ganar, para sentirse que puede y para recuperar esa confianza que tanto sostiene cualquier proyecto. Con esas urgencias, el Verdinegro visitará hoy desde las 17 en La Plata a Gimnasia y Esgrima que estrenará técnico como local ante su gente, después de la llegada de Diego Flores y de haber comenzado su ciclo con un empate en Lanús. Pero para San Martín todo eso es relativo. San Martín está obligado a la autocrítica para asumir que el comienzo no es el mejor, que no ha encontrado respuestas futbolísticas para poder aspirar al triunfo y que el golpe que le dio Talleres la semana pasada en Concepción, debe ser el que lo haga reaccionar para enderezar un arranque que duele. San Martín está invicto como visitante después de los empates en Riestra y en Sarmiento de Junín. Ese dato es uno de los polos positivos de los que puede intentar edificar un partido inteligente en el Bosque, sabiendo que Gimnasia tendrá que salir a buscarlo y ofrecerá más espacios como para lastimarlo. En lo futbolístico y con poco tiempo para trabajar modificaciones de esquema y sistema, San Martín en principio apelaría al mismo equipo que jugó contra la T, respetando la línea de cuatro en la defensa y los cuatro volantes en el medio. Para San Martín, el objetivo vuelve a ser ganar o ganar. Ya es hora después de cinco jornadas y en La Plata, las urgencias marcan su paso ante un rival al que no le sobra nada.

Se viene River

Con las entradas de Platea Oeste Baja agotadas y un pequeño lote de las de Platea Este, en esta semana que comienza se espera la venta de las Populares para el partido del sábado próximo a las 21,30 con River Plate por la fecha 7 del Torneo Apertura.