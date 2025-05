San Martín suma más horas El plantel Verdinegro sigue con la pretemporada con trabajos de doble jornada en La Granja.

Ya pasó una semana completa en la agenda del Atlético San Martín y la rutina diaria va sumando más horas de trabajo. Después del reencuentro del martes pasado para largar con las tareas previstas por el cuerpo técnico que encabeza Leandro Romagnoli, el plantel arrancó este lunes con doble turno para ir armando la base con la que afrontará el durísimo panorama del segundo semestre de la temporada en Primera División. El complejo deportivo La Granja, en Santa Lucía, se ha convertido en el epicentro de las actividades de San Martín en esta extensa pretemporada que tiene como el 13 julio como fecha tope, aunque antes estará el cruce por Copa Argentina contra Racing Club previsto para el lunes 2 de junio próximo.

Sin que trasciendan nombres, las gestiones para incorporar refuerzos son intensas pero desde la dirigencia los tienen bajo siete llaves. En concreto, aún no llegó ninguna cara nueva para el plantel del Pipi Romagnoli pero tendrán que llegar pronto porque el técnico quiere tenerlos cuanto antes para acondicionarlos y darle forma a la propuesta táctica que irá en busca de todos los puntos necesarios como para salvar la categoría. Y así como no llegó nadie, tampoco se ha desvinculado a nadie. No hay rescisiones por ahora pero en la dirigencia saben que el equilibrio financiero para incorporar, exige salidas.

En lo físico, la agenda de esta semana se intensificó con doble turno en el predio de La Granja donde tienen todo lo necesario para trabajar en las bases de rendimiento que serán clave para el gran objetivo que será sumar todo lo que se pueda, sabiendo que con un registro de 30 puntos podría quedarse en Primera.

San Martín completó su primera semana de pretemporada en silencio y con mucho trabajo. Sin caras nuevas, con el mismo grupo que terminó el Apertura, en el plantel Verdinegro saben que esto recién empieza y que lo que resta es demasiado todavía.

> Racing se arma

Racing será el primer rival de San Martín en medio de la pretemporada por Copa Argentina. La Academia mientras cierra su pase en Libertadores y se rearma. El cuerpo técnico de Racing pretende concretar tres refuerzos importantes para competir en la Copa Libertadores de América. El sector encabezado por el director técnico Gustavo Costas intentará sumar un extremo ágil y veloz, un volante creativo y un marcador central dominante en los duelos aéreos. Por este motivo, los nombres que suenan son Sebastián Villa (Independiente Rivadavia) y Jhohan Romaña (San Lorenzo), y Marcelino Moreno (Lanús).

Costas y su equipo de trabajo buscarán reforzar las áreas más debilitadas de un plantel extenso que podría obtener una mayor jerarquía en las diversas competiciones, sobre todo en la Copa Libertadores.