San Martin va por la recuperación El verdinegro juega con Arsenal a las 16.00, en Concepción, con la meta de lograr una victoria para seguir prendido arriba.

Esta tarde bajo el sol sanjuanino, San Martín buscará una victoria que le permita seguir ilusionado con ganar la Zona A y pelear mano a mano con el primero de la otra zona el ascenso directo a la Primera División. Recibe a Arsenal de Sarandí, que marcha último, acechado por el descenso.

El verdinegro viene de caer 1 a 0 en Tucumán, cediendo la punta ante su homónimo, que mañana visitará a Brown de Puerto Madryn; por lo que esta tarde buscará cumplir con uno de los preceptos fundamentales para ser candidato a cosas grandes, cual es, ganar de local.

Frente suyo tendrá un rival que viene muy cascoteado, que viene en caída libre y el pasado fin de semana fue goleado por San Telmo, 4 a 0, en el partido interzonal. Por lo que, si bien San Martín, es el favorito en el análisis previo, bien es sabido que en el fútbol a los partidos hay que jugarlos, y que si hay un aspecto que lo hace más apasionante, es que es el único deporte donde el más débil, o el que juega mal puede ganar un encuentro. ¿Que quiere decir esto? Que San Martín deberá salir a jugar el partido concentrado en lo suyo, en demostrar con fútbol y goles el motivo de su posición en la tabla. No todos los partidos se darán tan “redondos” como el de la goleada a Chacarita, pero no hay peor gestión que aquella que no se hace.

Hace varias fechas que Raúl Antuña y su cuerpo técnico han encontrado el equipo. Mas allá del tropezón en La Ciudadela, este San Martín ha demostrado tener armas suficientes para hacer realidad el sueño del ascenso. Si bien es cierto que el entrenador no ha confirmado la alineación, también es verdad que fiel a su estilo no tocará mucho la formación que viene dándole resultados. Lo más probable es que vuelve a la formación que empezó el encuentro contra Chacarita, con Maximiliano Casa en reemplazo de Jonathan Zaparía, única variante que hizo para jugar ante los tucumanos.

Los visitantes no han hecho pública su formación pero es factible que su entrenador Gabriel Viscovich meta mano a la mitad de la cancha, zona que poblaría más para intentar frenar las proyecciones de los laterales sanjuaninos, Molina y Álvarez, quienes cuando se suman a la tarea de los volantes generan una superioridad numérica en la zona media, que les permite, generar espacios para eventuales cambios de frente o habilitaciones a sus puntas

En la recta final del torneo, San Martín necesita, como nunca, la complicidad y el aliento del público sanjuanino.