San Martín preso de su impotencia La calidad de River terminó resolviendo la historia por 2-0 con goles de Borja y Mastantuono.

Un golpe más para San Martín. Un sacudón que duele en Concepción porque el Verdinegro hilvanó su tercera derrota consecutiva en la Liga Profesional con más dolor que nunca porque su enorme primer tiempo no alcanzó para aguantar la calidad de River Plate que recién en el segundo tiempo hizo su ventaja. Fue caída por 2-0 en un presente que duele, que preocupa. San Martín fue uno en el primer tiempo pero en el complemento, desnudó todas sus limitaciones. Si algo tuvo San Martín en el primer tiempo fue un derroche de enorme actitud. Lo jugó con lo que tiene, con lo que le alcanza hoy por hoy y con eso, maniató a un River que apenas pudo imponer condiciones en los primeros 10′. Después de eso, la entrega generosa del Verdinegro para achicar en todos lados, para correr todas, lo fue metiendo en el partido que tenía que jugar. Y así, de la mano de su empuje pudo complicar en serio. Así, a los 15′ después de un corner desde la derecha, un rebote corto le quedó a Molina, que en un tiempo giró y obligó a una tapada enorme de Armani. San Martín ya se animó del todo. Insistió con ahogar a River en cada centímetro de la cancha y con ese planteo, no pasó sobresaltos, Borgogno no tuvo trabajo y San Martín se fue animando. Tanto que a los 42′ luego de un ataque vertical, la pelota le volvió a quedar a Molina y su remate que iba al gol, encontró la cabeza salvadora de Paulo Díaz para sostener el empate.

San Martín volverá a ser local este próximo viernes a las 22.15 ante Belgrano de Córdoba

En el complemento, River cambió nombres y encontró respuestas. Es que con Borja y Driussi, el Millonario forzó el error en San Martín y a los 11′ empezó a ganarlo cuando Pity Martínez metió un pase entre los centrales Verdinegros para que el colombiano Borja anticipara para abrir el marcador ante la desesperada salida de Borgogno. Nació otro partido y San Martín tuvo que buscar un Plan B para tratar de volver al juego. Ya no alcanzó con la entrega, con la actitud.

Categoría. Cuando parecía que no encontraba respuestas, River lo resolvió desde sus nombres ante San Martín.

Había que jugarlo porque el partido fue uno hasta que lo abrió Borja y a los 24′ el pibe Mastantuono liquidó la historia con una definición exquisita ante Borgogno. Era el 2-0 de un River que imponía la calidad de sus nombres sobre el generoso despliegue de San Martín que terminó preso de su impotencia.