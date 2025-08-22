San Martín volvió a festejar gracias al gol de Barrera La Reserva Verdinegra venció por 1-0 a Gimnasia de La Plata en el predio Emmanuel Mas.

Volvió la alegría a Concepción y esta vez, la Reserva fue la responsable. El equipo de Mauricio Fernández se recuperó de la dura caída en Córdoba de la fecha pasada y con un gol de su goleador, Santiago Barrera, venció por 1-0 a Gimnasia de La Plata en partido válido por la sexta fecha de la Zona B del Torneo Proyección de AFA.

Un triunfo enorme para los chicos de San Martín que habían quedado golpeados tras perder con Talleres de Córdoba en la jornada anterior. Esta vez, de locales, salieron a buscar su revancha pronto y presionaron de entrada al Lobo platense. En ese primer tiempo, el premio llegó con el regreso al gol de Santi Barrera que abrió la cuenta. En el complemento, Gimnasia intentó reaccionar, pero San Martín lo fue controlando hasta concretar una victoria que lo reacomoda en las posiciones. Con este triunfo, San Martín superó en la tabla de la Zona B al propio Gimnasia al que relegó en la zona de clasificación a Cuartos de Final. En la próxima fecha, San Martín tendrá que visitar a River Plate que es el líder de esta zona, en uno de los grandes desafíos para este grupo de Fernández que es protagonista.

En esta sexta fecha, que se terminará de completar esta semana, Belgrano venció 1-0 a Central Córdoba, Boca Juniors goleó 5-1 a Bánfield, Rosario Central también goleó 4-0 a Ferro, Atlético Tucumán y Platense empataron 1-1, Godoy Cruz venció por 2-0 a Vélez Sarsfield e Instituto venció a San Lorenzo por 1-0.

> Dirige Espinoza

Mientras hoy Romagnoli definirá la formación para recibir este sábado desde las 20 a Gimnasia de La Plata, AFA confirmó a Fernando Espinoza como el árbitro principal del partido que se jugará en el Pueblo Viejo por el Clausura.