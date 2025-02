San Martín y la urgencia por esa primera alegría

Es el momento. Ya las señales de acomodamiento a la Primera División fueron más que convincentes y en el camino del Atlético San Martín, el objetivo prioritario es ganar. Empezar a traducir en puntos, en una victoria, toda la evolución que ya experimentó en esos primeros cuatro capítulos de su regreso a la A, con tres empates en serie. La semana pasada se sacó de encima ese estigma del primer gol, hoy la necesidad es cantar victoria. Desde lo estadístico servirá y desde lo fútbolístico aportará esa seguridad que tanto se necesita en una divisional que no perdona errores. No será sencillo el tema porque enfrente tendrá a un Talleres que tampoco ha podido ganar, que tiene tres partidos jugados con tres derrotas y uno pendiente. Pero la T tiene memoria y no por nada ha sido animador de la temporada pasada. Será una linda prueba desde todo punto de vista para este San Martín que no termina de afirmarse aun.

En lo futbolístico, el entrenador Raúl Antuña no confirmó formación ni modelo pero el Verdinegro podría regresar a la línea de cuatro en el fondo, con la vuelta de Alejandro Molina en el lateral derecho. Mientras que otro de los que podría recuperar titularidad es Dante Alvarez como lateral izquierdo. En el medio, el modelo tendría a Tomás Fernández abierto por derecha y a Iacobellis por el otro sector, además de darle titularidad de Juan Cavallaro en el ataque, acompañando al goleador Anselmo.

Talleres, que viene de perder con Lanús en Córdoba, tendrá línea de cuatro, dos centrales, tres volantes y un punta en su sistema con la presencia de Bebelo Reynoso como creador y la duda entre Nahuel Bustos o Cristian Tarragona como delantero central. La T además tiene a Depetri como uno de los desequilibrantes.

San Martín necesita ganar. Ya no solo por los puntos, por lo que suma, sino por lo que significa. Antuña ya probó. Arrancó con los ganadores del ascenso, luego apostó a la línea de cinco. No pudo ganar con esas dos elecciones y hoy, apuesta a un mix. No será un partido más en el Pueblo Viejo, puede que sea el partido del desahogo después de cuatro capítulos. Ya es hora de cantar victoria.

Viaje a La Plata

La continuidad de partidos, viajes y demás no dan tregua a nadie en la Primera División y para San Martín, el próximo capítulo será en La Plata, donde el lunes a las 17 visitará a Gimnasia por la sexta fecha.