San Martín y un escalón más A partir de las 18,50 recibe a All Boys, en la revancha de Cuartos de Final del Reducido.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un paso más. Otro escalón hacia la enorme ilusión será el que intente dar hoy el Atlético San Martín en la parte decisiva de una campaña histórica que apunta al premio mayor que es regresar a Primera División. El trámite no será sencillo ni mucho menos porque con la ventaja de tener pasaje a semifinales aún perdiendo por un gol, el Verdinegro no podrá relajarse de ninguna manera ante un All Boys que tiene más por ganar que algo para perder. Será un partido caliente pero para jugarlo con la cabeza fría en San Martín, sabiendo que los tiempos son suyos y que la presión es del visitante. Con cancha llena, con respaldo de su gente, será el equipo de Concepción el que intente resolver su pase con autoridad futbolística, dejando un mensaje claro para el resto de los equipos que están en esta instancia.

En lo futbolístico y después del 1-0 de la ida, en San Martín fue una semana más que tranquila. Para el cuerpo técnico fue trabajo sin sobresaltos, apuntando a poner en cancha la misma formación de la ida, respaldando lo hecho y reiterando la idea que tan bien funcionó en Floresta. Así, San Martín pondrá los mismos nombres en la defensa pese a que Agustín Sienra está apto para el regreso, sosteniendo la muy buena labor de Julián Marchio como segundo zaguero en esta serie decisiva. Brogogno y su tremenda temporada estará en el arco; Molina, Cáseres, Marchio y Alvarez en la línea de fondo; en el mediocampo, la recveta de Escalante por derecha yt López García a la izquierda, más en centro con Pelaitay y la libertad de Seba González para generar juego y arriba, el vértigo de Tomás Fernández y el momento goleador de Nazareno Funez. Eso será San Martín. Lo que ya mostró y a lo que siempre apuesta.

Del otro lado estarán las urgencias de un All Boys que tendrá que salir a ganarlo y por dos goles. Otra, no le sirve. Para eso, el entrenador Mariano Campodónico les dará revancha a casi los mismos que perdieron en Floresta, a excepción del regreso de Jonathan Ferrari en la defensa por Pusula, quien fue protagonista del yerro que terminó en el gol de Funez. El resto, igual con Grana y Tabares por los laterales defensivos más Coronel en la zaga. En el medio, Salas, Calone y Passaglia para intentar jugbar y Galluci Otero como referencia en la contención. Y arriba, la velocidad de Figueroa y la potencia de Toloza.

Será un domingo para recordar en el Pueblo Viejo. San Martín, con una tremenda campaña atrás, irá por un lugar que se merece entre los candidatos al ascenso. Sabiendo que nadie le regaló nada.

Definen en Madryn y en Tucumán

Este domingo, Deportivo Madryn se enfrentará a Gimnasia de Mendoza en el partido de vuelta de los cuartos de final del Reducido por el segundo ascenso de la Primera Nacional en el Estadio Abel Sastre. El partido se disputará a las 17, con Julio Barraza como árbitro principal, donde los dirigidos por Leandro Gracián buscarán revertir el 3-1 en contra que sufrió ante “El Lobo” en Mendoza el fin de semana pasado.

En tanto que a partir de las 21, en La Ciudadela, San Martín de Tucumán recibirá a San Telmo con la ventaja enorme de haber ganado en la ida por 2-1 y de meterse en las semifinales aún perdiendo por un gol. El Ciruja se recuperó de la caída en la Final contra Aldosivi y ahora quiere su revancha en el Reducido pero San Telmo irá por todo, sabiendo que puede ser la gran sorpresa de la Primera Nacional con una victoria en Tucumán.