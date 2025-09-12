San Martín y un punto suspensivo El Verdinegro empató sin goles en Córdoba ante Belgrano. El viernes próximo recibirá a Vélez en San Juan.

Sumar siempre sirve aunque las urgencias manden que de a tres puntos es clave. La receta de San Martín implica cosechar lo que sea y esta vez en Córdoba y ante Belgrano, volvió a sumar en el Clausura después del empate sin goles que abrió la octava fecha del torneo. Un primer tiempo para destacar y un complemento en el que trató de asegurar su objetivo, resumieron la producción de un San Martín que necesita contundencia.

Marca. Lucas Diarte intenta tapar a Uvita Fernández en un pasaje del primer tiempo. San Martín volvió a sumar.

De menor a mayor. Así jugó la primera parte San Martín que tuvo que bancar la esperada presión de Belgrano que le quitó la pelota en los primeros 20′ de juego y le generó algo de peligro. La más clara del Pirata fue un cabezazo de Uvita Fernández que dio en el palo derecho de Borgogno. Ese fue el último gran aviso de Belgrano porque después se acomodó San Martín y empezó a manejar más la pelota con los González. Así a los 30′ llegó con peligro con el Pulpito con un remate que se fue desviado. Fue el anuncio de lo que se venía porque a los 32′ de un centro de Diarte, llegó el cabezazo de González que dio en el palo de Cardozo cuando parecía gol de San Martín. A los 39′ Iacobellis terminó una contra que Maestro Pucho manejó mal, desperdiciando una opción clara para sacar ventaja. Así se terminó la primera parte en Córdoba, con un San Martín superando a Belgrano a partir de una mejoría notable.

Manejo. Diego González maniobra ante los volantes de Belgrano. El Verdinegro se trajo un punto de Córdoba.

En la segunda parte, San Martín decidió cuidar y asegurar el objetivo con el que viajó a Córdoba. Se retrasó un poco más, dejó venir a un Belgrano sin demasiadas ideas y con eso encaminó el partido al resultado que estaba en los planes previos. El orden defensivo de la zaga Cáseres con Recalde se consolidó ante un Celeste que fue y creo un par de chances con centros de Morales y de Mavilla. En la parte final, Romagnoli decidió retocar todo, priorizando la defensa y resignando la posesión, sabiendo que la cosecha es clave y que contra Vélez, el viernes próximo en San Juan solo sirve ganar. El punto en Córdoba solo así servirá.