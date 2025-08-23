San Martín y un solo objetivo A las 20 recibe a Gimnasia de La Plata con la necesidad de volver a ganar en San Juan para seguir creyendo.

En San Martín, el objetivo es uno solo: volver a ganar ya. Es que solo así el punto del lunes pasado en Córdoba tendrá peso con una victoria en el Pueblo Viejo, pero además recuperará esa potencia local que mirando a la permanencia es vital. Por eso, hoy desde las 20, el Verdinegro no jugará solamente contra Gimnasia y Esgrima de La Plata por la sexta fecha del Clausura. San Martín jugará contra el propio San Martín y sus limitaciones en este durísimo camino que apunta a lograr la permanencia en Primera División.

El empate de la fecha pasada tuvo sus dos caras en San Martín. Sirvió porque sumó, pero para muchos con eso ya no alcanza y contra uno de los rivales directos por el descenso, lo ideal era ganarlo. Hoy tendrá enfrente a otro de los que está cerca en la pelea por los puestos de descenso y solamente ganar es lo que le servirá. Desde lo futbolístico, Romagnoli volverá a insistir con el modelo y la mayoría de los nombres que viene utilizando en este segundo semestre. La duda pasa por la evolución de Horacio Tijanovich quien salió lesionado en Córdoba, mientras que el resto de la formación Verdinegra no presentaría variantes.

El momento de Matías Borgogno en el arco es que sostiene las esperanzas de revertir el momento. En el fondo, Cáseres y Recalde se han consolidado mientras que Portillo es más regular que Diarte por los costados. En el medio, sin el Pulpo González, Watson y Jaurena se las han arreglado siendo Salle la carta desequilibrante para ir a atacar.

Gimnasia, que acumulaba tres partidos invicto, en la última jornada cayó 2-1 ante Lanús en El Bosque. En busca de la recuperación en San Juan, la buena noticia para el cuerpo técnico es que Pedro Silva Torrejón volvió a trabajar a la par de sus compañeros y volvería al once titular. Sin embargo, quien sufrió una lesión muscular es Norberto Briasco y será baja.

Para San Martín es el momento de volver a ganar en su casa. Solo así, las esperanzas de permanencia tendrán algún sustento. Las cuentas solo cierran sumando todo en San Juan, aunque ya dejó pasar la chance contra Sarmiento de Junín. Por eso, en este camino de final tras final para San Martín, la escala hoy es Gimnasia. Un empate no suma, su necesidad se llama ganar.