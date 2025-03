San Martín y una cuestión de fe A las 21,15 recibe a Platense por la fecha 10 de la Zona B con la necesidad de recuperar la senda ganadora en Concepción.

Pasó Vélez y ese golpe injusto. Pasó una de las derrotas más inmerecidas para San Martín en este regreso a Primera División. Hoy, la historia le da revancha y la urgencia de volver al triunfo es la bandera que el Verdinegro tendrá que levantar cuando a las 21,15 reciba a Platense en el marco de la fecha 10 de la Copa de la Liga Profesional de AFA. Otra, no le queda. Es poner en juego una de las vidas que tiene en este juego, sabiendo que el margen de error se estrecha, que las presiones aumentan y que lo único que les sirve es ganar.

Con la baja de Marco Iacobellis que en la semana recibió una durísima sanción de 4 fechas de suspensión, en el campamento de San Martín las señales de identidad no se tocan. El modelo ya salió y solamente el entrenador Raúl Antuña trabajó en la elección del reemplazo. Las opciones no están confirmadas pero pasarían por la presencia de Juan Cavallaro o bien por el regreso de Ezequiel Montagna, ya recuperado totalmente de su lesión muscular. El resto, no tendría mayores variantes con la posibilidad de que Jaurena o Watson sean los acompañantes de Pelaitay por el centro. Así, San Martín pondría en cancha a Borgogno en el arco. La línea de cuatro con Molina y Alvarez por los costados, Cáseres y Lópes en la zaga central. El medio, con Tomás Fernández abierto a la derecha, Nico Pelaitay más Jaurena o bien Watson, más la posición de Sebastián González que podría recostarse algo más a la izquierda, mientras que arriba Anselmo parece fija y su socio estaría entre Cavallaro o Montagna.

Enfrente estará el Platense de la dupla Orsi-Gómez. Un Calamar que viene de empatar como local con Lanús y que hace cinco fechas que no gana. Con un conocido en el arco como el mendocino Juan Pablo Cozzani que en 2021 pasó por San Martín. En el capítulo 10 de esta historia en Primera, necesita ganar para empezar a creer en sus posibilidades.

El próximo

En el marco de la fecha 11 de la Zona B, San Martín visitará recién el domingo 30 a Instituto de Córdoba en horario aún sin definir. Luego, por la fecha 12, recibirá en San Juan a San Lorenzo.