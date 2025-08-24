Santa Lucía: abrieron un espacio para enseñarle gratis a la gente cómo correr Es una Escuela Municipal de Running que ya cuenta con más de 30 alumnos novatos en este deporte.

El municipio de Santa Lucía amplió su oferta deportiva con la incorporación de una disciplina que parece fácil, pero que no todos saben practicarla de manera efectiva y sana. Inauguró la Escuela Municipal de Running para enseñarles gratis a correr a los vecinos. Ya cuenta con más de 30 alumnos de diferentes edades.

El running es una actividad física adecuada para tener un buen funcionamiento del sistema locomotor, logrando la coordinación entre respiración y movimiento, y fortaleciendo el sistema cardiovascular y pulmonar. Pero, no todos saben practicarla correctamente para obtener estos beneficios. Por este motivo, el municipio de Santa Lucía puso en marcha la Escuela Municipal de Running. ‘Creo que somos el primer municipio en tener una escuela de running para enseñar este deporte desde cero a aquellos vecinos que nunca corrieron, para que aprendan gratis y para que, en un futuro, formen un equipo municipal para participar en competencias’, dijo Adriana Calderón, de la Dirección de Deporte de Santa Lucía.

Por su parte, Mercedes Suárez, una de las dos runners profesionales que están a cargo de la nueva escuela municipal, dijo que con esta propuesta se busca que la gente que nunca corrió se anime a probar y disfrutar de esta disciplina, con un proceso de aprendizaje y entrenamiento muy cuidados. ‘No importa la edad ni el estado físico. Sólo tienen que animarse, calzarse las zapatillas, traer la botellita con agua y disponerse a conocer esta disciplina’, dijo la profesora.

Esta escuela está destinada a hombres y mujeres de 14 años en adelante y sin límites de edad. Y con clases en diferentes días y lugares para que más gente pueda participar. Las mismas se llevan a cabo los martes, en La Granja; los jueves, en la plaza departamental; y los sábados de manera itinerante. Los tres días a partir de las 15. ‘Las clases de los sábados son itinerantes y tienen como escenario las diferentes pistas de salud que construyó el municipio en diferentes sectores del departamento. El objetivo también es promocionar la actividad física en estos lugares’, dijo Suárez.

La profesora agregó como se trata de un grupo de iniciación de running, las clases incluyen ejercicios de fuerza, flexibilidad, coordinación y técnicas de carrera para que los alumnos aprendan a correr y a disfrutar esta disciplina.

Suárez agregó que con el avance de las clases se intensificará en entrenamiento con carreras más largas, ya que la idea es que este grupo de alumnos esté listo para participar del maratón nocturno de Santa Lucía que se realizará a fin de año y que incluirá 10 kilómetros de recorrido.