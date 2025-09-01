Santa Rosa dejó daños y evacuados el fin de semana y se activó la ayuda A la lluvia continua de sábado y domingo se sumaron granizo y nieve en algunas zonas de la provincia.

El temporal de Santa Rosa se hizo sentir con particular fuerza en San Juan y dejó a su paso un panorama complejo: lluvias intensas en gran parte de la provincia, familias evacuadas, calles y rutas cortadas, granizo en algunas zonas, nevadas en otras y cortes de energía que afectaron a varios hogares.

Las lluvias persistentes ocasionaron daños en numerosas viviendas, provocando que varias familias debieran abandonar sus casas. En el Este provincial, en localidades como La Chimbera, en 25 de Mayo, se registraron fuertes caídas de granizo, mientras que en Pedernal, Sarmiento, y en Tamberías, Calingasta, la novedad fue la nieve, que sorprendió a los vecinos en pleno temporal. La intensidad del fenómeno complicó también la circulación vial, con interrupciones transitorias en calles y rutas, lo que dejó aisladas a distintas comunidades. Al mismo tiempo, se produjeron cortes de energía en Rawson, Capital y Rivadavia, que obligaron a la distribuidora Naturgy a intervenir con cuadrillas de emergencia.

Uno de los casos más delicados fue el de la comunidad Huarpe de Punta de Agua, en Sarmiento. Allí, unas 500 familias quedaron aisladas al inundarse el único acceso desde la Ruta 40. Se trata de un camino de tierra que conecta la zona con Media Agua, a unos 25 kilómetros de distancia. Varias casas precarias sufrieron el derrumbe de paredes por la presión del agua, mientras que otras quedaron con techos dañados por filtraciones.

Ante este escenario, el Gobierno de San Juan desplegó durante el fin de semana un impresionante operativo de asistencia que alcanzó a más de 3.000 familias. El trabajo se concentró en la entrega de insumos y en la contención en centros de evacuación, con el compromiso de sostener la ayuda hasta llegar a todos los damnificados.

Según los datos oficiales, hasta la tarde de ayer la asistencia se había concretado en los siguientes departamentos: Capital (180 familias), 25 de Mayo (203), Albardón (175), Chimbas (553), Sarmiento (200), Pocito (243), Caucete (430), Santa Lucía (200), Zonda (100), Ullum (120), Rivadavia (170), 9 de Julio (170), Angaco (140), Rawson (415) y San Martín (100). En Valle Fértil, Jáchal e Iglesia no se registraron pedidos masivos de ayuda, aunque sí casos puntuales que fueron atendidos por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano.

Además del trabajo estatal, Cáritas San Juan se sumó al esfuerzo solidario con una campaña destinada a reunir ropa de abrigo, calzado, frazadas, sábanas, alimentos no perecederos y artículos de limpieza. Los aportes pueden acercarse a las sedes parroquiales de la organización, con el objetivo de reforzar la ayuda para quienes atraviesan el difícil momento que dejó la tormenta de Santa Rosa.

Cinco áreas de Gobierno en los operativos



Ante las situaciones de emergencia que comenzaron a verse desde horas de la tarde del sábado hasta anoche inclusive, el Gobierno provincial puso en marcha un enorme operativo de asistencia con naylon, palos y mercadería a las familias que resultaron más damnificadas por el temporal. Según detallaron a nivel oficial, en la ayuda inmediata a los más de 3.000 hogares afectados participaron cinco áreas del gobierno: el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, a cargo de la coordinación general, junto a Ministerio de Salud, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Secretaría de Ambiente. Además, todas las carteras coordinaron esfuerzos con los municipios para que la asistencia llegara lo más rápido y eficientemente posible a las zonas de mayor daño.

La ayuda que se brindó fue con colchones, alimentos, frazadas, palos, nylons y otros elementos de primera necesidad, que partieron ayer de los depósitos oficiales (foto). Los departamentos más afectados fueron 25 de Mayo, Caucete, Chimbas, Sarmiento, Ullum y Pocito, donde además se registraron familias evacuadas que, hasta el cierre de esta edición, recibían contención en espacios habilitados.

Según difundieron, el gobernador Marcelo Orrego expresó que “la prioridad del Gobierno es dar respuesta inmediata a cada sanjuanino damnificado y coordinar con los municipios para acompañar a las familias en este difícil momento”.

Más allá de cómo continuara el tiempo entre anoche y las primeras horas de hoy, desde el Ministerio de Familia dijeron que quienes necesiten todavía asistencia material por el temporal, pueden comunicarse al número 2644123158.