Santi Dávila necesita que lo voten El premio incluye dinero, aparecer en la Rolling Stone y actuar en Nueva York.

“Nunca dejé de escribir música, así que solo mejoraré… He tocado para audiencias en vivo desde que tenía 9 años ¡así que sé lo que hago!’. Con ese breve texto se presenta el músico sanjuanino Santi Dávila en el “America’s Next Top Hitmaker’, concurso que consagrará al “próximo gran creador de éxitos de Estados Unidos’. El artista local, radicado en México y que gira por USA, pasó del lugar 65 al 4to puesto en un ascenso fabuloso, pero necesita un empujoncito más -votos- para quedar entre los tres primeros que se disputarán el gran premio del certamen: 50.000 dólares, aparecer en la revista Rolling Stone y actuar en el famoso Global Citizen Festival de Nueva York. Mañana jueves a las 23 hs (hora argentina) cierra el sufragio y desde cualquier parte del mundo se lo puede ayudar a estar en la final del certamen, que también tiene un objetivo solidario: apoyar a la organización Global Citizen en su misión de erradicar la pobreza extrema. Por eso, al ingresar al sitio para votarlo (https://tophitmaker.org) hay dos posibilidades: Se puede mandar 1 voto, que es gratuito; o bien, para quien quiera y pueda, hacer una donación de dinero que suma entre 20 y 500 votos, según el monto.

“Estuve quedando en todas las preselecciones de mi grupo. La primera eran los primeros 20, la segunda, los primeros 15; la tercera, los primeros 10; la cuarta, los primeros 5. Este jueves eligen a los finalistas y necesito quedar entre los tres primeros, entonces ayudaría mucho que todos en San Juan pudieran votarme al link, así quedo seleccionado’, dijo a DIARIO DE CUYO.

Compositor, productor, instrumentista, Santiago -que hizo un interesante camino en San Juan, donde fue parte de bandas como Nosotros, Budda y también llevó adelante el proyecto solista Curcumina, entre otras cosas- decidió hace un par de años viajar al país azteca para brindar shows y tuvo muy buena recepción. Fan de grandes bandas como The Beatles, Queen y Nirvana; y también de Charly García y Gustavo Cerati, por citar algunos, comenzó a hacer incursiones musicales por Estados Unidos, donde actualmente canta y toca la guitarra. Desde entonces realiza el mismo circuito: Argentina – México – Estados Unidos – México – Argentina. En septiembre comenzará a “bajar’, para ya en octubre volver a su tierra natal… Y quizás como el nuevo Top Hitmaker.

“En Estados Unidos toco principalmente en el estado de Colorado, en la ciudad de Colorado Springs específicamente. Todos los jueves, desde junio a agosto, estoy en el bar Murphy’s; pero también estuve tocando en Nashville, Tennessee. La gente me adora, les encantan los shows que doy y cómo interpreto canciones que son de su cultura, todo el rock clásico anglosajón. Más que nada hago covers, para ganarme al público, desde Elvis, los Beatles, Queen hasta Nirvana, Oasis y Coldplay; sin embargo, en cada show meto un 30% de canciones mías originales, que vendría a ser rock y todas sus ramas’, agregó el sanjuanino. “Me encanta la música y los idiomas abren las puertas de todo el mundo. El mismo amor que recibí siempre en San Juan haciendo lo que hago, lo recibo tanto en México como en Estados Unidos (donde lo incentivaron a anotarse en el concurso). La gente queda impresionada con la fuerza, la dedicación y el amor que le pongo a cada show; y eso que es gente de distintas culturas, lo que hace toda esta experiencia más interesante todavía. Saber que puedo romper esa barrera de la cultura con la música… o con la forma que tengo yo de interpretarla… Me siento muy a gusto aquí, todo el mundo me trata excelente y cada vez más y más gente cae a los shows. ¡Realmente estoy viviendo una experiencia única!’, se explayó Dávila, ilusionado ahora con la posibilidad de que su nombre aparezca en la ronda final del concurso.

* Para votar

Hasta el jueves 3 de julio se puede votar por Santi Dávila, desde cualquier parte del mundo, ingresando a https://tophitmaker.org/2025 /santi-da-vila (se pide entrar por Facebook para corroborar que no sea un bot). La opción gratuita equivale a un voto y se puede votar gratis una vez por día, todos los días, dijo el músico.