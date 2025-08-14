Sarmiento celebra su aniversario con shows gratis de 4 artistas nacionales Las actividades para conmemorar el 117mo cumpleaños se desarrollarán del 22 al 24 de agosto.

El municipio de Sarmiento ha organizado una batería de actividades para celebrar su 117mo aniversario que se conmemora el 25 de agosto. Durante 3 días, la gente podrá disfrutar de diferentes propuestas entre las que se destaca el show gratuito de 4 artistas nacionales. Desde el 22 al 24 de agosto, tanto los sarmientinos como los vecinos de otras comunas podrán disfrutar de 3 jornadas donde se pondrá de manifiesto la cultura, historia y tradición de este departamento.

Desde el área de comunicación del municipio dijeron que este año el intendente del departamento, Alfredo Castro, quiso extender por 3 días las actividades para celebrar el aniversario con el objetivo de que más gente pueda participar de las mismas. En especial de los shows gratuitos de artistas nacionales como El Súper Grupo Manzana (La Rioja), Lázaro Caballero (Formosa), Nicolás Membriani (Buenos Aires) y Los Herrera (Córdoba). También agregaron que todas las propuestas se desarrollarán en el Predio Riviello, en Media Agua, desde la mañana.

Las actividades arrancarán el 22 de agosto con una apuesta a la tradición. A partir de las 10 habrá show de destrezas criollas y jineteadas en las que participarán agrupaciones gaucha y jinetes del departamento, de San Juan y de provincias vecinas. Durante el desarrollo, los espectadores también podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores locales, y de un patio gastronómicos con platos típicos.

Ese mismo día, pero a partir de las 18, comenzarán las actividades en el escenario con la actuación de academias de danzas y de artistas locales y provinciales. En esta primera jornada de fiesta aniversario se contará con la actuación de El Super Grupo Manzana que harán bailar al público con su ritmo cuartetero.

El 23 de agosto se reiterará durante la mañana las actividades tradicionalistas y a partir del mismo horario. Además, se contará con la participación del guitarrista y payador Nicolás Membriani y de Lázaro Caballero que subirá al escenario mayor en la tarde noche para deleitar a los espectadores con un recital de temas folclóricos. En tanto que el 24, se realizará tanto el acto oficial para conmemorar el aniversario del departamento como el cierre de la fiesta aniversario. A las 11, se realizará el desfile cívico militar, en inmediaciones de la plaza departamental, con la participación de escuelas locales, instituciones deportivas, asociaciones civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y agrupaciones gauchas. Y por la noche, actuarán artistas locales y provinciales, mientras que el cierre estará a cargo de Los Herrera.