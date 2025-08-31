Sarmiento hace punta con acciones para prevenir el dengue en la comuna En la villa cabecera se comenzó a aplicar productos para eliminar las larvas del mosquito Aedes aegypti.

Calorcito, pronóstico de lluvias y la aparición de los primeros mosquitos, fueron los disparadores para que en Sarmiento ya comenzaran una campaña de prevención anticipada del dengue. El municipio está realizando un saneamiento con productos para eliminar las larvas y evitar la proliferación del mosquito transmisor de la enfermedad. Carina Matus, del Centro de Zoonosis, dijo que el objetivo es mantener los buenos resultados obtenidos en la comuna, en el 2024, con las acciones preventivas: 0 casos de dengues notificados. Cabe recordar que el año pasado, el Gobierno de la provincia puso en marcha el Plan Integral Provincial contra el Dengue, y que este año aún no arranca.

‘Sarmiento es una zona endémica y de paso para muchas personas que vienen de otras provincias lo que aumenta el riesgo de tener casos importados de dengue. Por este motivo, decidimos hacer un abordaje temprano para eliminar sus larvas y evitar la proliferación del mosquito’, dijo Carina Matus.

La funcionaria agregó que las primeras acciones se enfocan en la periferia de la villa cabecera del departamento donde hay acequias no para riego, sino para la canalización del agua de lluvia y evitar inundaciones. Al no contar con agua corriente en forma permanente, estas cunetas son propensas a convertirse en criaderos de mosquitos, ya que las larvas permanecen adheridas por un año en las superficies donde hay agua estancada. ‘En estas acequias estamos aplicando un larvicida biológico a base de una bacteria natural que genera una toxina que ataca específicamente a la larva del mosquito Aedes aegypti y de otras especies.

Este producto está avalado por el Ministerio de Salud para su uso preventivo contra el dengue, ya que su contacto con personas y animales no provoque ninguna intoxicación’, dijo Matus.

Este larvicida se está aplicando en todas las acequias, desagües y zanjones que rodean la villa cabecera de Sarmiento donde se registra normalmente una mayor concentración de mosquitos. Este producto elimina las larvas en 30 minutos, motivo por el cual este saneamiento preventivo está acompañado de una campaña de concientización para los vecinos de modo que no arrojen aguas grises a estas acequias (del lavarropas, de la cocina, etc.), ya que se hará una segunda aplicación de larvicida a los 15 días de la primera. ‘El año pasado tuvimos 0 casos de dengues denunciados, y queremos mantener este número. Por eso arrancamos con la prevención anticipada y ya diagramamos el plan de acción, similar al que desarrollamos en el 2024, en conjunto con el Gobierno provincial’, dijo la funcionaria.

Entre este plan de acción se destaca la campaña de concientización e información para los vecinos, la capacitación del personal, la detección de criaderos con la instalación de sensores de oviposturas en distintos puntos del departamento (el año pasado se instalaron 25 y este año se quiere llegar a 30) y la eliminación de criaderos con termonebulización con un bioensecticida específico. ‘Paralelamente a estas acciones provinciales, pusimos en marcha el programa provincial que se llama Sarmiento limpio, familias sanas. Contempla visitar a los vecinos para insentivarlos al descacharreo y a la eliminación de elementos y condiciones que pudieran generar criaderos de mosquitos. Además, de aconsejarles el uso de repelente, de proteger sus casas con mosquiteros en puertas y ventanas y de mantener limpios los fondos y jardines, contando con el servicio de fumigación gratuito del municipio’, dijo Matus.