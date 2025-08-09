Se fue William Heredia

Llegó hasta donde pudo y quizás se fue con un sabor agridulce, pero satisfecho por el camino recorrido. William Heredia quedó afuera de La Voz Argentina después de haber transitado su Batalla en un versus con los hermanos Tomás y Enrique Olmos. Entregó todo lo que había preparado y fue una pelea pareja, pero la balanza se inclinó para el lado de la dupla retadora. En diálogo con DIARIO DE CUYO, después de haber vivido todo este proceso en el reality, dijo ‘No tengo nada que objetar de todo lo que fue la producción de La Voz y de los criterios del jurado. En verdad, es un escenario que pesa mucho y afloran siempre los nervios en la hora de la verdad. Además, fue la primera vez en un piso televisivo de esta magnitud. Fue todo muy nuevo para mí y un desafío que me hubiese gustado hacer a un nivel artístico a la altura de los cantantes que están en el programa’. También jugaron otros factores en esa circunstancia, como el cambio de clima (de lo cálido y seco de San Juan a la humedad porteña), las inseguridades propias y hasta el cansancio físico, reconoció; y sumó: ‘Quizás me faltó alguna chispa más de motivación, pero traté de estar al 100% para dar todo lo que tenía. Pero sin duda tengo que mejorar en lo vocal, técnicamente hablando. Voy a revisar eso para que pueda ser más profesional. Buscaré un profesor de canto y de expresión para ayudarme’. Aunque Lali manifestó en su momento que ‘tiene una cosa vocal zarpada’, demostrando su apoyo, sabe que deberá intensificar ese aspecto a futuro. Por último, comentó que la mayor competencia que tuvo fue ‘batallar contra uno mismo, saber qué habilidades puedo desarrollar. Esta experiencia me despertó muchas cosas y no hay que perder la humildad y la esencia propia’.