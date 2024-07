Según Milei, la educación hará crecer la economía: qué harán en San Juan El Presidente presentó el Plan Federal de Alfabetización. A nivel local hay dos iniciativas similares, una con enfoque laboral.

El presidente Javier Milei estuvo menos de tres horas en la provincia y las ocupó para presentar su Plan Federal de Alfabetización y dejar sentada su postura sobre la educación. En la puerta de la Casa Natal de Sarmiento aseguró que esta está atada directamente al desarrollo económico. A nivel local existen dos antecedentes vinculados a la visión del mandatario. Primero, crearon un programa para mejorar las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes. Pero a la vez, en un trabajo interministerial, desarrollaron un plan de formación de la mano de obra para el futuro.

La visita presidencial fue breve, como estaba previsto, y se reunió un grupo de curiosos y partidarios sobre calle Libertador. Alrededor hubo un gran operativo de seguridad, en el que incluso se revisaba las pertenencias de los que se acercaban. Fue a este escenario al que llegó Javier Milei, quien habló poco más de 10 minutos, luego de los discursos de Marcelo Orrego y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Estilo Milei. El Presidente habló poco, pero repitió varias de sus marcas. Pidió que eleven el volumen del sonido, criticó a sus detractores y cerró con “viva la libertad, carajo”, grito al que se sumaron los alumnos presentes.

Frente a alumnos que integran el Cuerpo de Bandera de algunas instituciones, el mandatario aseguró que la educación argentina se encuentra en crisis y dijo que el país pasó de ser “un faro” en la temática al furgón de cola de la región. Además, vinculó esta problemática con la situación del país. “Evidentemente el desarrollo económico y el desarrollo educativo van de la mano”, dijo. “Un chico que no come es un chico que no puede estudiar, un chico que no estudia es un chico que no puede progresar”, agregó.

Fiel a su origen como economista, el Presidente vinculó conceptos económicos con la realidad en las escuelas. “El analfabetismo es a la educación y al desarrollo del capital humano lo que la inflación es a la economía”, aseguró. El mandatario dijo también que así como el desarrollo depende de “una economía estable, con una moneda sana”, no puede haber mejoras en el desarrollo educativo “sin antes garantizar que los protagonistas sepan leer y escribir”. El plan nacional, agregó, permitirá “que los niños argentinos puedan aprender a leer y escribir a lo largo y a lo ancho de nuestro país”.

Estas definiciones del Presidente se traducirán en que la provincia deberá aplicar el plan nacional, pero también existen dos iniciativas locales. Durante su discurso, Orrego se refirió al programa “Comprendo y Aprendo”, que es más amplio que el presentado por Nación, ya que abarca todos los niveles educativos. El sanjuanino pidió a los docentes comprometerse para esta tarea y dijo que confía “en la capacidad de nuestros educadores, de su noble educación y de su poder en el aula”.

Existe además otro programa local que pondrán en marcha en la provincia. El ministro de Producción, Gustavo Fernández, habló poco después del acto con este medio y explicó que en las próximas semanas se pondrá en marcha Aprender, Trabajar y Producir. Este plan surge del trabajo interministerial para la formación profesional y en oficios que puedan responder a las demandas de la industria, la minería y otros sectores económicos. El funcionario aseguró que desde que dieron los primeros pasos se encontraron con que “personas que salen del secundario no tienen los conocimientos necesarios para la formación que se precisa”.

*”En pocas décadas el desarrollo de la Generación del ’80 junto con las políticas educativas que Sarmiento y sus sucesores impulsaron sacaron a la Argentina de la barbarie y la convirtieron en una potencia”.

*”Viene por (el sector de la) izquierda quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento, con todo lo que hizo por los argentinos”.

*”Tenemos que recuperar el valor de la exigencia y la búsqueda de la excelencia. No podemos tener a los estudiantes entre algodones”.

Javier Milei – Presidente de la Nación

* “Domingo Faustino Sarmiento sembró las semillas de una nación libre. Con esta visión comprendió que la educación es la piedra angular para la libertad y el progreso”.

*”Sarmiento decía que todos los problemas son problemas de educación. Los desafíos que enfrentamos hoy tienen sus raíces en la educación o en la falta de ella”.

* “Necesitamos el compromiso de los padres para reforzar el aprendizaje en casa y fomentar hábitos de lectura y escritura”.

Marcelo Orrego – Gobernador de San Juan

*”El verdadero drama argentino consiste en la pobreza cultural y educativa. No sólo afecta a los estratos más pobres de nuestro país, sino a millones de estudiantes de todos los niveles sociales”.

*”Nuestras dificultades no son un obstáculo sino un impulso para poder volver a ser la gran nación educadora que soñaba Sarmiento”.

*”Entre todos podremos mejorar los aprendizajes básicos, sin los cuales sería inviable que nuestros chicos se desarrollen”.

Sandra Pettovello – Ministra de Capital Humano