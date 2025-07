‘Siempre fui un intruso en el hip hop’ Una de las voces destacadas de la música urbana actuará esta noche en el Teatro Sarmiento.

Se llama Federico Gianonni, en la calle y en el barrio lo llaman así, pero cuando sube a los escenarios o ingresa a un estudio de grabación, se convierte en Emanero. Su nombre es ya todo un sello, un estilo, una actitud y una forma de hacer rap y música urbana que rápidamente lo llevó a escalar en las posiciones de prestigio de la escena nacional. Cantante, productor y compositor, arrancó con solo 15 años de edad y desde entonces no deja de expandirse a vastos territorios. Sus cruces artísticos y colaboraciones con exponentes de otros géneros y ritmos logran unir audiencias y generar adhesiones que no son forzadas, porque suenan muy bien de manera espontánea. En este tour por el país, logrará hacer una nueva presentación en ciudad con su show “El Último Sinvergüenza Tour”, esta vez adaptado para el Teatro Sarmiento, donde se presentará esta noche (ver aparte). Este 2025, Emanero sabe que este es su gran año, cargado de actuaciones, distinciones, reconocimientos y una popularidad creciente, que se viene dando de forma continua desde el año pasado. De todo eso habló con DIARIO DE CUYO Federico, que también refrescó su última performance brindada hace poco en la Fiesta del Sol 2024, donde estrechó aún más sus lazos con los seguidores locales ‘La verdad que tanto de mi parte, como el sentimiento de toda la banda que está conmigo, la oportunidad que tuvimos en aquel festival fue muy importante, y esta vez llegaremos con un show propio para que todos puedan disfrutar. Ese es el objetivo, brindar un show completito, más extenso y poder tocar más canciones’, dijo el rapero, expectante por el reencuentro de esta noche con sus fans.

‘Estamos muy contentos, porque vamos con una gira que arrancó hace ya casi más de un mes y medio y por suerte viene saliendo todo fantástico’, valoró el cantante, que en sus shows se presenta con traje y corbata.

‘El cambio, en realidad, fue acompañado por el público, pero no fue de día a la noche, fue algo paulatino. Creo que fui un poco amigándome más con la idea de escucharme a mí mismo y sobre todo, escuchar otros géneros a la hora de tener que hacer demos o versiones diferentes de mis canciones con otras bandas y artistas. Así fui rompiendo el hielo desde ese lugar. Lo tomé como algo más natural, mezclando mi música y de ahí, se fue trasladando al escenario en vivo para devolver esa buena onda que recibo por parte de la gente’, argumentó Emanero.

Ser emergente, desde el territorio del hip hop hasta alcanzar la notoriedad que está teniendo ahora en sus shows, es un recorrido que Emanero ve sin sobresaltos, pero que sabe, fue macerándose de a poco. ‘La verdad que no lo veo como una transformación abrupta, sino que lo vivo en un curso natural de las cosas, se fueron dando pequeños cambios y obviamente, fueron sumando y en el tiempo se van mostrando, quizás resultan más grandes de lo que yo imaginaba en mi cabeza’, confesó. Pero quizás una de las claves fue saber congeniar con sus pares en lo que él define como ‘runflas’; esas colaboraciones que van en un amplio espectro desde Los Palmeras a Abel Pintos, pasando por La Konga, Antonio Ríos, Ulises Bueno, Karina, Rusherking, Ángela Leiva y hasta L-Gante. Su reciente lanzamiento ‘Romántiko’, haciendo dupla con el creador del RKT, fue todo un golazo en las plataformas digitales, con millones de reproducciones.

‘Esta fórmula se fue dando y nace desde mi sentido de respeto a los demás artistas y géneros, por eso busco trabajar con los expertos de cada música para darle autenticidad a una canción, como puede ser la cumbia. Para mí es como una manera de rendir culto y respeto a la música tropical argentina. A veces es fácil de conseguir, otras veces no, pero eso es lo bueno que tiene esta búsqueda’. Así este ‘runflero’ hace un puente entre géneros, conectando generaciones y audiencias. El hip hop o la música urbana vienen a funcionar como un gran articulador.

‘Desde los inicios de la música urbana y el rap, desde su concepción original, siempre tuvo esa misión. A veces, desde afuera puede verse como algo cerrado, pero en realidad toma prestado mucho de otros géneros musicales y siempre invita a eso, a la mezcla. Por eso disfruté mucho hacer dúo con Elián (L-Gante), al igual que con todos los artistas que me acompañan en este formato. Cada experiencia, cada persona, cada equipo son distintos, pero de todos trato de aprender lo mejor que puedo. En el caso de Elián, estuvo genial, porque él se puso a disposición enseguida. Coincidimos con muchas ideas que teníamos y qué lugar llevar la canción. Fue súper trabajar con él’, expresó el artista, que disfruta de la música, toda.

‘Como no participé mucho en el mundo del freestyle, de batallas, siempre fui un intruso en el hip hop, pero me gusta la musicalidad que ofrece. Por eso nunca llegué a tener un público muy purista en el ambiente, pero eso me permite moverme en ámbitos abiertos y variados’, reflexionó.

El álbum Sinvergüenza logró un cuádruple platino, con más de 300 millones de reproducciones. Es el Top 50 en Spotify por más de un año y uno de los 5 videos más vistos de YouTube Argentina. En 2024, Emanero se lució como telonero de María Becerra en River ante 140 mil almas, además de contar con nominaciones a los Premios Gardel; y convoca multitudes en el Luna Park y en el Movistar Arena de Buenos Aires. Sin embargo, con todo este éxito, curiosamente Emanero no se sale de eje. Él no se considera un showman, sino que busca absorber la energía que le da el público que lo acompaña en cada escenario y pondera que la música, el arte y la poesía deben prevalecer más allá de la figura del que lo interpreta.

Lo que viene, además de girar y recorrer el país, serán nuevos lanzamientos y cerrar el 2025 con un nuevo disco, sin dejar de expandir su propuesta. ‘Deseos pendientes hay muchos, obviamente poder colaborar con más artistas, incluir a más gente de la que admiro y seguir cantando en más ciudades. Mi mayor satisfacción es que las canciones queden en la memoria del público, cien por ciento’, concluyó Emanero.

> DATO

Domingo 13 de Julio. 20 hs. Teatro Sarmiento (Av. Alem 34 norte). Entrada: $45.000 (gradas); $60.000 (pullman); $75.000 (platea B); $90.000 (platea A). Anticipadas: EntradaWeb.