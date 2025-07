Sin revancha para Los Pumas El seleccionado argentino cayó por 22-17 ante Inglaterra en el estadio Bicentenario de Pocito en la última jugada.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Pumas cambiaron la imagen en el segundo test-match ante Inglaterra. Apretaron los dientes, fueron disciplinados y, en la primera parte, tuvieron contundencia cada vez que cruzaron la mitad de la cancha, todo lo contrario a lo que había ocurrido la semana pasada en La Plata. Pero en el Bicentenario de Pocito, la mejoría no alcanzó para vencer a George Ford & compañía.

A pesar de un gran esfuerzo, Los Pumas no pudieron con Inglaterra en San Juan y cayeron 22-17 en la última jugada del partido para perder la serie ante la Rosa. El comienzo no fue el mejor. Argentina empezó con algunas dudas en los duelos aéreos y la visita no perdonó. Seb Atkinson terminó apoyando a los 3 minutos tras un buen kick a la espalda de Ignacio Mendy. Los Pumas mejoraron. Tomaron el control de la pelota y el partido ante un rival que solo desde la defensa y sus patadas pretendía construir los ataques. Ben Curry vio la amarilla por un fuerte golpe a Pablo Matera, y los espacios aparecieron. Simón Benítez Cruz se la llevó como un malabarista, y encontró a Lucio Cinti en plena carrera para que el centro apoye y deje el tanteador 10-7.

Final. Los Pumas mejoraron su imagen pero en la última jugada del test-match Inglaterra los amargó en Pocito.

Inglaterra asimiló el golpe y empezó a complicar nuevamente. Tras una buena jugada de varios pases efectivos, Freddie Steward apareció por la punta para llegar al try. Quedaba poco tiempo, pero Argentina fue al frente y en una jugada insólita, Ignacio Mendy lo durmió al defensor inglés y apoyó en la última del primer tiempo para irse arriba al descanso.

En el complemento el juego se cerró y se volvió mucho más estratégico. La Rosa seguía con su estrategia de utilizar el pie. George Ford lo igualó con un penal, y la visita comenzó a jugar en campo argentino. Fueron 10 minutos de pura defensa. El equipo argentino supo responder con mucho tackle, disciplina y algunas pescas que no le permitieron a los ingleses marcar con un jugador de más. Clave para llegar al cierre en igualdad de condiciones. Sin embargo, cuando parecía que el partido moría en empate, una pelota perdida le dio la chance a Inglaterra de meter un contragolpe letal que terminó con Jack van Poortvliet apoyando y dándole el triunfo en la última jugada.

> Fundación UAR en San Juan

En el marco de la previa del partido entre Los Pumas y Inglaterra, la Fundación Unión Argentina de Rugby (FUAR) llevó a cabo un evento de recaudación de fondos en la provincia de San Juan, que resultó ser un rotundo éxito. La actividad contó con la presencia de más de 200 invitados, incluyendo 12 presidentes de uniones de rugby de todo el país. El evento culminó con dos subastas de camisetas autografiadas de Inglaterra y de Los Pumas, con una buena recaudación que rondaron los 850.000 pesos cada una.

> Universitario recibe a Los Tordos

MIRA TAMBIÉN Un extraño en el camino

Universitario de San Juan recibe hoy a Los Tordos por la segunda fecha del Top 8 Oro. El encuentro se desarrollará hoy, a las 15.15 en Pocito. El predio de Pocito será escenario de un duelo de alto voltaje en la segunda fecha del Top 8 Oro. Universitario, con la adrenalina de su buen arranque, recibirá a Los Tordos de Mendoza en un choque que promete encender la competencia.

Todas las miradas convergen en este partido estelar. El conjunto sanjuanino afronta el compromiso con la oportunidad dorada de consolidar su positivo momento y afianzarse con contundencia en la lucha por los ansiados puestos de playoff. El ambiente local espera una nueva exhibición de garra y juego para seguir ilusionando.