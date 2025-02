Casi se triplicaron las condenas efectivas en un año con la ampliación del Sistema Acusatorio Luego de que se sumaran más delitos, 399 personas recibieron penas de cárcel en juicios abreviados.

La Justicia de San Juan implementó el Sistema Acusatorio Adversarial para todos los delitos el 26 de febrero de 2024. A un año, las estadísticas muestran que impactó en todo el rendimiento judicial, pero especialmente en la cantidad de condenas efectivas. Es que mientras se resolvieron un 50% más de casos o crecieron las audiencias un 36%, la cantidad de personas que recibió una pena de cárcel subió un 197%. Desde la Corte local detallaron el avance desde 2021 a enero y febrero de 2025, donde se aprecia un mayor número de causas resueltas, que ya representan cerca del 9,6% del año anterior.

En el último resumen estadístico del Poder Judicial, detallaron cómo se tradujo la ampliación de delitos en la resolución de causas. DIARIO DE CUYO tuvo acceso a un informe, que presentarán en detalle el próximo 28 de febrero, en el que se ve un aumento tanto en cantidad de audiencias, imputados como casos resueltos. El proceso empezó en 2017 cuando la primera en crearse fue la Unidad Fiscal Flagrancia y en 2021 empezaron a funcionar ANIVI, Cavig y Delitos Especiales. Luego de esto, el cambio se completó con la incorporación de las UFI Delitos contra la Propiedad, Delitos Informáticos y Estadas y la Genérica.

Fue luego de la incorporación de estas tres últimas hace año, que se vio un crecimiento muy importante en la cantidad de condenas efectivas. Estas son las que terminan con los culpables cumpliendo algún periodo de tiempo en la cárcel. Si bien no es la forma más normal de resolución de causas, fue la que vio un salto más importante. En 2023 hubo 134 juicios abreviados que terminaron de esta manera. Un año después, este número creció a 399 en esta modalidad. El incremento es del 197%, casi triplicando los números de un año antes.

En ninguna otra de las categorías analizadas se dio un cambio tan amplio de un año para otro. En total las audiencias celebradas durante el año pasado fueron un 36% más que en los 12 meses anteriores. Pasaron de ser 6.323 a 8.633. En cuanto a los imputados, el sistema registró 2.912 en 2024, lo que fue un 111% más que en 2023, cuando registraron 1.379. Lo mismo sucede al ver la cantidad de causas resueltas dentro del nuevo sistema. En 2024 hubo un 49% más que en todo el 2023. Si se agrupa por tipo de resultado que tuvieron, en los casos de condenas condicionales crecieron un 25% de un año a otro y se aplicaron un 16% más de multas que en 2023.

El tipo más común de resultado dentro del sistema es la suspensión del juicio a prueba, donde el imputado debe cumplir ciertas condiciones para que no se le aplique la pena. Esto es algo que no cambió sustancialmente desde 2021 hasta la fecha. Durante el último año, el 30,1% de las resoluciones fueron de este tipo, alcanzando un total de 731 de las casi 3.000. Este tipo de resultados no tuvo un crecimiento pronunciado, al contrario de lo que pasó con las condenas efectivas. Entre 2023 y 2024 solo se incrementaron un 19%.

En las últimas estadísticas del Poder Judicial también detallaron cómo fue el funcionamiento en enero y febrero de 2025 de todas las unidades fiscales y juzgados. Hasta el momento hubo 29 audiencias con 275 imputados. De estas ya concretaron 48 condenas efectivas y otras 42 condicionales, mientras que la suspensión de juicio a prueba alcanzó a 56 imputados. Hasta el momento, el funcionamiento del 2025 representa cerca del 9,5% de todo el 2024.