Sospechan que el casero de una finca en Rawson fue víctima de una muerte violenta Lo halló el finquero que lo empleaba, el martes a la noche. Tenía dos golpes, una costilla rota, estallido del bazo y daños en el corazón.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

A simple vista, la primera hipótesis sugería que la víctima pudo haber sufrido una descompensación cuando transitaba en bicicleta rumbo a la finca en la que era casero, cuando la muerte lo sorprendió. El análisis que un médico realizó del cuerpo, sin embargo, arrojó la conclusión totalmente opuesta: muerte violenta. Dos golpes en el tórax fueron detectadas al revisar el cadáver por fuera. El examen interno, complementó esas lesiones con la presencia de una costilla rota, el estallido del bazo y el corazón dañado.

Con la teoría firme de que Roberto Carlos Peña Fernández fue víctima de un ataque, las conjeturas sobre cómo se originaron esas lesiones no eran unívocas. Algunos de los investigadores se inclinaban a pensar que la víctima fue pateado por un caballo, porque detectaron esos dos golpes y no otros en el resto de su cuerpo. De todos modos, los investigadores policiales y judiciales que dirigen el fiscal coordinador, Iván Grassi, con el ayudante fiscal, Pablo Orellano (UFI de Delitos Especiales) no quieren cerrar las puertas a ninguna otra línea de investigación, hasta conocer con mayor precisión cómo ocurrieron los hechos que desencadenaron esa muerte violenta.

El hecho fue descubierto por el dueño de la finca alrededor de las 20 del martes, cuando se cansó de llamar a su casero sin lograr comunicarse con él. Entonces partió a su propiedad situada en inmediaciones de Calle 10 y Oratorio, en Rawson, y antes de llegar a destino, se topó en el callejón con el hombre muerto cerca de su bicicleta.

La víctima estaba a unos 200 metros de la casa en la que vivía. Lo encontró tendido boca abajo en el arenoso callejón, el finquero que lo había contratado. Asustado, el hombre llamó en el acto a su abogado para saber qué hacer ante semejante situación.

Enseguida arribaron al lugar policías de distintas áreas y también los pesquisas de la UFI de Delitos Especiales, para recabar en el lugar pistas y rastros que le permitieran esclarecer el caso. Ayer sobre el mediodía, tras conocer el resultado de la autopsia, los investigadores volvieron al lugar donde encontraron muerto al casero para inspeccionar la escena a fondo en busca de huellas, indicaron.