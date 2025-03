‘Soy un viejo de 74 años que sigue cantando con el corazón’ CARLITOS 'LA MONA' JIMÉNEZ /// El rey del cuarteto vuelve a la provincia para compartir su fiesta con miles de seguidores.

Considerado como ‘el más federal’ de los artistas, con 101 discos publicados y una enorme popularidad a lo largo y ancho del país, Carlitos ‘La Mona’ Jiménez no deja de irradiar alegría. Después de 10 años en la provincia -su último show aquí lo dio en 2015- volverá a cantar frente a sus seguidores locales (y también foráneos) en el San Juan Baila, que tendrá lugar en el Estadio del Bicentenario esta noche. Promete ser un impactante espectáculo, que contará también con Palo Santo, Damián Córdoba y La Pleyer. De cara a su arribo, el astro cordobés habló con DIARIO DE CUYO y repasó cómo está viviendo éste presente artístico.

– Pasaron 10 años de su último show en San Juan, es mucho tiempo ¿o no?

– Pasó casi una década y volver a San Juan tiene un gusto especial. Es un lugar donde en mi juventud pasé tan lindos momentos… Conocí tantos amigos queridos y después de tanto tiempo, le devolveré el cariño que tantos sanjuaninos me dan cuando van a mis fiestas en el Estadio Kempes y en mis fiestas de cumpleaños. También veré a gente de San Luis, de La Pampa, de Mendoza. Será una hermosa fiesta y estaré feliz porque espero llevarme algunas botellas de vino.

– ¿En algún momento temió que el cuadro de salud que atravesó fuera el fin de los escenarios?

– El problema del bazo ya pasó. Di vuelta la hoja, me recuperé rápidamente. Los médicos no podían creer cómo pude salir de esto. Lo que pasa es que hice 38 años de bicicleta y hago mucha natación. Esa fue la clave para salir bien y recuperarme rápido. Por eso sigo bailando y cantando con toda la energía y la estrellita que Dios me dio, sigo de pie con todo mi amor y felicidad.

– Pasó por tango, rock y otros ritmos. Hizo cruces con todos los géneros. ¿Quién estaría faltando por invitar al escenario?

– Hago duetos hace más de 15 años, cuando nadie los hacía y no existían. Hoy está de moda. Canté con Peteco Carabajal, con Raúl Lavié, con Fito Páez, Alejandro Lerner, con Andrés Calamaro, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Los Decadentes, Los Caligaris, hasta en El Orfeo hicimos ‘Balada para un loco’ con Julio Bocca y llegué al Obelisco cantándola para 200 mil personas. Mirá vos como son las cosas.

Pero me hubiera gustado poder cantar con el Polaco Goyeneche. Siempre quise hacer con él ‘Muchacho de barrio’. Me fascinaba la idea de hacerlo en tango. No se dio, es una lástima. Desgraciadamente se me fue. Se lo dije cuando lo vi en el Luna Park para el festejo de los diez años de la democracia, pero el Polaco no estaba muy bien y fue pocos meses antes de que partiera. También me hubiese gustado con James Brown, con John Lennon, con Elvis Presley y con Mike Jagger.

– ¿Siente que el cuarteto tiene futuro con las nuevas generaciones? ¿Cómo ve el fenómeno de Luck Ra?

– En Córdoba se está gestionando para que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, eso dice mucho. Sobre Luck Ra, es un pibe que la sigue pegando y tiene mucha onda. Hay mucha gente que lo sigue y me parece que recién está empezando la carrera. Espero que siga por mucho tiempo más, porque como todo, hay chicos y grupos que arrancan con toda la fuerza y con el tiempo después se caen. Pero a este pibe lo veo como autor y compositor. Es cuestión que haga canciones que lleguen a la gente. Seguro que saldrán más pibes como él. Además, ya no solo se hace cuarteto en Córdoba, también se hace en San Juan, en Tucumán, en Mendoza, en San Luis, en La Pampa, en Buenos Aires. Eso me hace feliz.

– Con tantos años de vigencia. ¿Retirarse de los escenarios nunca será una opción?

– ¡Con lo que me decís me querés mandar al cajón! (risas). ¿Te imaginás yo con 58 años de noches cantando, dejar de hacerlo de repente?

Me pasó en la pandemia, no solo a mí, sino a muchos amigos y colegas que no podían cantar y fue muy triste. Se trata de hacer lo que nos gusta. Tendrán que sacarme muerto con las patas para adelante. Siempre digo, me voy a morir arriba de las tablas. Bajarme de los escenarios, nunca. Nací para esto. A los 16 años ya cantaba en las radios, tuve una estrellita, con Berna fui el líder, con Cuarteto de Oro fue lo mismo y hasta ahora, algo tengo que a la gente le gusta. Se lo agradezco de todo corazón por esto, porque sigan dándole bola a un viejo de 74 años y que los pibes le dicen a sus padres que quieren verme y me corean ‘¡Soy Jiménez soy!’, eso me da mucha energía. Es un vaivén de amor y felicidad que nos damos, porque hago todo para que sean felices. Soy un viejo de 74 años que sigo cantando con el corazón.

DATO

SAN JUAN BAILA con La Mona Jiménez. Invitados: Palo Santo, Damián Córdoba y La Pleyer. Apertura 19 hs, shows desde las 21 hs. Estadio San Juan del Bicentenario (Lateral de Ruta 40 antes entre Calle 6 y Calle 7 – Pocito). Entradas: Venta disponible en boleterías (desde las 10 hs) y en paseshow.com.ar Generales a $20.000. Pases VIP $80.000.