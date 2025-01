Sportivo no hizo negocio El Puyutano cayó 2-0 ante Pacífico en Alvear y ahora está obligado a ganar en la revancha.

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sportivo Desamparados se vino desde General Alvear con las manos vacías. Parecía que lograba el objetivo de al menos perder por un solo gol pero en el descuento sufrió una segunda conquista y ahora está obligado a ganar por al menos dos goles para forzar los penales. El partido de ida por la final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur de fútbol terminó 2-0 en favor del local Pacífico. El Puyutano no jugó bien en el primer tiempo. Fue superado por su rival que bien temprano sacó una diferencia justificada. Fue a los 5′ cuando Enzo Tejada metió un derechazo fuerte venciendo el arco sanjuanino. Desamparados no tuvo una reacción inmediata pero de a poco fue saliendo del asedio del dueño de casa. Equilibrado el juego ya no se dieron llegadas a fondo de ninguno y la pierna fuerte empezó a dominar el panorama.

Promediando la etapa Tejada, de buen rendimiento en el local, tuvo una segunda chance pero atajó bien el arquero Real del equipo sanjuanino. Y Sportivo contó con su mejor oportunidad con un bombazo de Rodríguez que atajó Lazarte cuando caía el telón. Increíblemente cuando se iban al descanso Romero, del Puyutano, tuvo un exceso verbal para con el árbitro y se fue expulsado.

En el complemento, con diez jugadores, se notó una mejora en el juego del equipo sanjuanino. Si bien Pacífico siguió con una mayor posesión de la pelota el Puyutano inquietó en un par de oportunidades al local.

Parecía que Sportivo hacía su negocio perdiendo apenas por un gol pero ya en el descuento Inostrosa se despachó con un zurdazo que se coló en el ángulo. Con el 2-0 fue delirio local, que terminó sufriendo la expulsión del bueno de Tejada. Ahora a esperar la revancha.

El domingo, revancha

Con el triunfo 2-0 para Pacífico, el partido revancha se jugará el próximo domingo, desde las 21, en la cancha de Sportivo Desamparados. El Puyutano está obligado a ganar por dos goles de diferencia para forzar los penales. Si lo hace por una diferencia mayor se quedará con la serie.