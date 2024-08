Tango en USA, made in San Juan Convocadas por una productora, las artistas darán mañana un show en New Jersey.

Con una etapa maravillosa y concluida, Julieta Romero se dispone a ir por más. La pianista sanjuanina ganó una beca para perfeccionarse de manera profesional en Nueva York, a través de Tu Experiencia Broadway (TEB). Con la inestimable ayuda de familiares, amigos y conocidos que aportaron y colaboraron de distintas maneras para que pudiera cubrir la diferencia a su cargo, finalmente pudo concretar ese sueño. Fue “una experiencia increíble, hermosa y enriquecedora’, la definió, donde tuvo la oportunidad de tomar clases con grandes maestros y artistas junto a compañeros de Iberoamérica, en un verdadero clima de camaradería. Pero al término de esa etapa (a fines de julio), otra puerta se abrió en el país del norte para ella. La productora Sweet Noise ya la había contactado y una vez allí la convocó para armar un espectáculo de 2×4 junto a otra sanjuanina radicada en Chile, la cantante Carolina Roco. Así surgió “Noche de Tango Argentino’, que tendrá lugar mañana en el teatro The Liberty Center de New Jersey, estado adonde Romero se trasladó con los gastos cubiertos por la productora. Una noche que espera con ansias y mucho trabajo junto a Roco, cuando todavía no se apagan las emociones de la beca.

“Tenían la referencia que yo había tocado Piazzolla, por eso me pidieron un concierto de tango’, dijo a DIARIO DE CUYO Julieta, quien en junio participó en Europa de una gira, con la cantante Belén Ramet. “Tengo todas la expectativa de poder compartir lo nuestro, con mucho respeto. Venimos estudiando mucho, preparándolo con muchísimo amor. Esperamos trasladar los valores argentinos al público. Seguramente habrá muchos argentinos, así que también poder llevarles un poquito de nuestra tierra, así puedan conectarse con nuestra esencia. Estamos muy expectantes, con muchas ganas, muy ilusionadas’, agregó la pianista, que con Carolina se hospedan en una casa de familia.

“Lo he logrado primeramente con la ayuda de Dios, de la familia y de la gente que me ayudó. Por el apoyo de San Juan yo pude llegar hasta acá’— Julieta Romero – Pianista

“Llegué a Estados Unidos por mi fuerte conexión con iglesias y coincidí con Juli, a quien ya conocía de San Juan, pero sin haber hecho música juntas. Videollamadas y chats precedieron nuestro encuentro y aquí comenzamos a trabajar, amalgamándonos como amigas y hermanas, lo cual hace que sea muy especial, no solo por lo que representamos, el lugar del mundo donde estamos, sino también la vivencia de encontrar un alma gemela en la música’, sumó Carolina, que hace 2 emigró con su esposo e hijos a Los Andes (Chile). “He participado en proyectos musicales en la provincia, aunque trabajaba en otra profesión por lo cual no hacía de la música mi sustento, pero la música siempre estuvo paralelamente a ejercer enfermería. Mi fuerte fue en contexto de iglesia evangélica, interpretando Gospel; y aunque hace tiempo vengo trabajando el tango, no lo había interpretado’, explicó.

“Es una excelente cantante, con un timbre de voz súper particular. La vivencia de trabajar con ella está siendo muy hermosa. Hicimos una linda dupla y estamos disfrutando mucho el proceso’, valoró Romero. Y agregó: “Esto es siembra, como nos dice el productor, hay que animarse. Vamos a tocar y no sabemos qué puede pasar, si va a quedar ahí o si de repente va a ser una puerta para otras cosas… Es una siembra que cuesta, pero está bueno hacerla’, reflexionó.

> Misión cumplida

15 intensos días duró el programa TEB, coordinado (en música) por Andy Rot, bajista egresado de Berklee, en Nueva York. En ese marco Romero transitó cursos con “profesores tremendos, con una humildad y generosidad enormes’, showcases, teatro musical y otras actividades vinculadas, como la oportunidad de ver por primera vez un musical en su cuna. “Quedé encendida, llena de música, de conocimientos y de amigos por todos lados. Te enriquece muchísimo a nivel profesional y humano, sobre todo la visión que tienen ellos, ser un artista integral’, subrayó Julieta, que también reafirmó su vocación. “Yo cada un cierto tiempo voy como ratificando la decisión de ser música, porque es muy difícil vivir de la música; siempre uno está contando las monedas, qué sé yo… Pero fue ratificar que el amor que siento por la música supera cualquier miedo y circunstancia’, dijo, también muy agradecida.

“Lo he logrado primeramente con la ayuda de Dios, de la familia y de la gente que me ayudó. Por el apoyo de San Juan yo pude llegar hasta acá’, valoró la joven artista, en cuyas redes va compartiendo lo vivido hasta el momento; y donde no faltará algo del show de tango. “Yo por mí me pongo un cartel en la frente que diga “San Juan” y que acá todos sepan que vine gracias al apoyo de la comunidad sanjuanina’, subrayó.