“Tenemos un jazz argentino y es muy amplio y valorado” CLAUDIO PARISI // Periodista y escritor, presentará sus dos libros en el Festival de Jazz San Juan

Tras la apertura, el domingo pasado en El Globito, desde mañana y hasta el domingo próximo se desarrollarán las jornadas centrales del Festival de Jazz San Juan: Jazz Experience, propuesta seleccionada por la Ley de Mecenazgo que ofrecerá al público conciertos a cargo de destacados exponentes locales y visitantes, pero también documentales y charlas gratuitas que complementarán la experiencia (ver aparte). Una de estas actividades “de cruce’ estará a cargo de Claudio Parisi, destacado escritor y periodista porteño especializado en jazz, conductor del envío radial La Herrería, quien por primera vez llegará a San Juan. Lo hará en este marco, para hablar de sus dos libros, uno sobre las estrellas del género que vinieron al país, cargado de atrapantes anécdotas (el viernes), y el otro sobre una leyenda, “Mono’ Villegas (el domingo). Será, de este modo, uno de los invitados que permanecerá prácticamente durante todo el festival, idea que lo entusiasma.

“Estoy muy contento con esta invitación, no conozco la provincia. Cuando salió mi primer libro en 2019, Natacha (NdeR: Natacha Cruz, una de las organizadoras) lo consiguió y me dijo “En cualquier momento te invitamos a San Juan”. Yo acepté de inmediato, ahora se dio y estoy entusiasmadísimo’, contó Parisi en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Claudio Parisi es el autor de “Grandes del jazz internacional en Argentina (1956-1979)’ y “Mono’, sobre el icónico Enrique Villegas, fallecido en 1986. ( Foto Gentileza Laura Tenenbaum)

– ¿Con qué expectativas preparás tu primer viaje a San Juan?

– Para mí siempre fue importante, desde mis columnas y programas radiales, difundir lo que pasa en el país, porque parece que todo gira en Buenos Aires y sé que hay muy buenas movidas y muy buenos músicos en todo el país. Quiero conocerlos y volverme con mucho material para contar lo que pasa allá. Aparte el jazz tiene, como música y filosofía, esa interacción con todas las músicas locales…

– ¿El que se hace en San Juan tendrá entonces un color propio, más “cuyano’?

– Seguramente y es algo que pasa a nivel planetario, el jazz se fusiona con músicas de cada lugar. Por ejemplo, el europeo tiene mucha influencia de la música clásica, sobre todo el italiano y el francés. Lo mismo pasa en cada país y en las regiones del país. Allá será más con el folclore cuyano, en Buenos Aires con el tango y el folclore pampeano… El jazz se va metiendo con todas las raíces locales, por eso me interesa tanto ir y conocer.

– Observar su entramado a veces lo hace parecer complejo ¿Es así o la música por sí misma trasciende cualquier análisis?

– El jazz, como muchísimas músicas, nace desde lo popular. Tiene un desarrollo muy similar al tango, son músicas que nacieron a orillas de un río y se fueron desarrollando a lo largo del río; el jazz por el Mississippi desde Nueva Orleans hasta Chicago y siguió subiendo hasta New York… Siempre fueron músicas populares, incluso aquí hubo una época donde el jazz era tan popular como el tango, las orquestas características tocaban ambas músicas. Con el correr del tiempo no sé si se fue complejizando, tal vez sí, pero dejó de ser lo popular que fue en algún momento.

– ¿Por qué?

– Creo que surge desde las mismas raíces del jazz norteamericano. En determinado momento, un grupo de chiquilines de entonces, Charlie Parker, Dizzy Gillespie y otros, empezaron a hacer un estilo de jazz más sofisticado, para que el jazz volviera a ser negro, porque era como que los blancos empezaban a invadir las grandes orquestas. Se planteó entonces una gran revolución, que fue el bebop, que fue un quiebre. A partir de entonces se da ese quiebre entre el jazz tradicional y el moderno, y ahí empezó un poco a complejizarse. Sin embargo siguieron conviviendo ambos estilos y luego se fueron combinando con distintas músicas. En los ’60-’70, de la mano de Miles Davis, se empieza a fusionar con el rock, que había tomado más preponderancia, y ahí surge otro quiebre. Y en la actualidad, el jazz como lenguaje -porque no deja de ser un lenguaje donde participa mucho la improvisación- se mezcla con todos los folclores del mundo y empieza a meterse en todas las regiones.

– ¿Se convirtió en música para entendidos?

– No, no, el jazz es muy amplio. Siempre digo que el jazz es como una habitación con muchísimas puertas, cada puerta es un estilo: tradicional, moderno, cantado, bebop, hard bop, cool, acid, entre otros. Podés entrar a ese mundo por cualquiera de esas puertas, lo que pasa es que una vez que entrás, empezás a navegar y no salís más…

– ¿No querés salir más?

– Exactamente. Y tenés músicas más complejas, como puede llegar a ser el free jazz, pero también otras muy accesibles como pueden ser el jazz cantado o el de las grandes orquestas.

– ¿Y hoy cuál es el que más se consume en Argentina?

– De todo tipo. Lo que sí, desde que se creó la carrera de jazz en las escuelas de música, empezó a haber mucha composición y muchos músicos muy jóvenes, así que por lo general se está viendo este tipo de jazz, compuesto por músicos locales, muy interesante. Y te digo que cuando vienen músicos del exterior quedan muy sorprendidos con la calidad y la juventud del jazz argentino.

– ¿Saldrá otro Mono?

– Bueno, desde el Mono hasta hoy hubo muchos pianistas de renombre, Baby López Fürst, Jorge Navarro; hay una generación intermedia como Ernesto Jodos, Adrián Iaies, grandes referentes del piano en el jazz; y más jóvenes como Hernán Jacinto y Javier Burin, que es un verdadero personaje. Eso en piano y me estoy olvidando de muchísimos seguro, porque es muy rico el panorama, por lo menos el porteño.

– Es un género que goza de buena salud…

– Sí, totalmente.

– ¿El público acompaña?

– Lo que pasa es que es exponencial el crecimiento de los artistas. Más allá de que crezca la cantidad de lugares para tocar jazz, siempre es mayor el número de músicos, que además son cada vez más jóvenes, y como que siempre faltan lugares. El público no crece en la misma dimensión, pero verdaderamente responde y siempre hace falta.

– ¿Creés que las nuevas generaciones le han dado un color distinto y distintivo al que tuvo décadas atrás en el país?

– Sí, así es, hoy existe un jazz argentino. El Mono solía decir que no había jazz argentino, sino jazz tocado por argentinos; ese era su concepto en aquellos años. Contradiciendo un poco a ese ícono que fue el Mono, yo hoy puedo decir que hay un jazz argentino, con esas fusiones que hablábamos, con su propia impronta. Hoy acá el jazz se compone e interpreta desde una visión más folclórica, más tanguera, más rockera, desde la fusión con las milongas… Tenemos un jazz argentino y es muy amplio y valorado. Por eso también mi entusiasmo por ir a San Juan, conocer, charlar y disfrutar de lo que se hace allá. Además voy a ser uno de los pocos que estaré todos los días disfrutando del festival. Y también de San Juan, claramente. Un placer enorme, no puedo explicar la alegría que tengo y la ansiedad por compartir todo esto con ustedes, desde un vinito hasta los paisajes y la gente, y obviamente muy buen jazz.

* 4to. Festival de Jazz San Juan: Jazz Experience

Viernes 28 de febrero: 20 hs, Estación San Martín: Presentación del libro y charla con Claudio Parisi. 22 hs, concierto en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario: Elmer Meza (San Juan) y, desde Mendoza, Brassas.

Sábado 1 de marzo: 20 hs, Estación San Martín: Film documental y charla con Carlos Inzillo. 22 hs, concierto en la Sala Auditórium del TB: Damas Jazz (San Juan) y Argentas Jazz, con Yamile Burich, Lara Fichera y Ornella Contreras.

Domingo 2 de marzo: 20 hs, Presentación del libro y charla con Claudio Parisi (Estación San Martín). 22 hs, concierto en la Sala Auditórium del TB: El pianista Lucas Ferrari junto a Ali Affleck (mejor vocalista en los Scottish Jazz Awards). Cierre con Swing City House Band.

Todas las actividades en la Estación San Martín tienen entrada libre y gratuita, con inscripción previa. Los tickets para los conciertos en el TB cuestan $8000 (cada noche) y se adquieren hasta el sábado, de 9:30 a 13 hs, en boletería del Teatro y tuentrada.com. Antes de cada concierto, quienes hayan adquirido el abono por las tres noches e invitados podrán disfrutar de la Zona VIP en los jardines del TB, con DJ’s, copa de vino y expo de autos antiguos con intervención de personajes ataviados a tono con los años “30. Quienes hayan comprado ticket común, podrán acceder al VIP según disponibilidad.