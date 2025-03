“Terremoto” en Buenos Aires La sanjuanina fue elegida para protagonizar Carmen, versión flamenca, en el Teatro Avenida.

“Todavía no estaría cayendo’, dijo entre risas a DIARIO DE CUYO y no era para menos, luego de cerrar el 2024 y comenzar el 2025 con el pie derecho. Marisol Morales -“La terremoto’, como llaman a la talentosa bailaora sanjuanina de 23 años- no terminaba de hacer temporada en las sierras cordobesas, por primera vez y como integrante del staff de Mestiza (exitoso show de Mariana Clemensó), cuando recibió un importante llamado. En aquella comunicación le confirmaron que iba a debutar en Buenos Aires y nada menos que como protagonista de Carmen, la versión para baile flamenco de la obra de Mérimée – Bizet. Una Carmen “bien andaluza’, como ya se anuncia, que Jorge Mazzini (Compañía de Arte Flamenco) montará en el Teatro Avenida en el marco de la celebración por el 150 aniversario del estreno lírico de esta obra en la Ópera de París. Marisol es la única sanjuanina en un elenco de más de 40 artistas (la mayoría elegida por audición) que comenzaron a ensayar ayer esta gran producción que tendrá 8 ambientaciones, 160 cambios de vestuario y músicos en vivo.

“Jorge es el productor y director general. Ha venido varias veces a San Juan a trabajar con nosotros, ha presentado obras acá y fue quien me convocó, me dijo que quería que yo esté… Me llamó justo llegando a Mina Clavero para actuar. ¡Olvidate! Estaba como loca saltando en una pata, emocionada y feliz’, expresó la bailarina de Imperio Gitano, instituto que dirige junto a su mamá, Rosana Valverde. “Con todas las bailarinas maravillosas que hay… No me lo esperaba. Es una felicidad y también una responsabilidad tremenda. En Carlos Paz pasé una temporada hermosa, con gente muy acogedora y ahora ni me imagino lo que va a ser esto. Falta un mes todavía para el estreno y me da nervios de solo pensarlo’, agregó la sanjuanina, que recibió una cálida bienvenida por parte de sus compañeros, primero por whatsapp, cuando la sumaron al chat grupal.

“Estoy segura que nos vamos a llevar muy bien, ya me siento parte porque ellos me han hecho sentir eso. Además estará Vico Zapata (NdeR: En el rol de Escamillo), que también está en Mestiza y es muy bueno poder seguir compartiendo escenario con él. Es un artistazo, muy reconocido en Buenos Aires, y una gran persona, sé que va ayudarme en todo lo que pueda’, acotó Morales de cara a un año bien movido.

Como en principio Carmen tendrá cuatro galas, una por mes, el formato le permitirá seguir dictando clases, algo que disfruta: “Yo llevo el instituto con mi mamá y amo dar clases. Como soy hija única, para mí las chicas son como mis hermanas menores, les tengo ese cariño a todas’, contó. También podrá continuar con sus estudios del Profesorado de danzas en el Pavlova y subirse al colectivo de Mestiza, que sigue haciendo funciones en distintas ciudades.

“Obviamente que conozco Carmen, aunque nunca la había realizado, ni como parte de un elenco, ni sola… Es la primera vez que la haré y que sea en el Teatro Avenida es muy importante, porque ese teatro tiene mucho peso en la danza española en Buenos Aires’, marcó “Marichi’, quien ha dedicado prácticamente toda su joven vida al flamenco.

“Siempre digo que bailo desde la panza de mi mamá, porque ella daba clases embarazada; y desde que nací estoy en el salón. El flamenco me hace sentir un montón de cosas, me emociona, me tranquiliza, me atraviesa… No siempre fue así, en un momento quise dejar, pero luego lo agarré con más fuerzas que nunca. Creo que todo tiene su momento y que más que buscarlo, él te encuentra. Ahí reconocí que me encantaba y que quería dedicarme a esto toda mi vida, hasta que el cuerpo me acompañe’, se explayó la sanjuanina, la nueva Carmen, agradecida al instituto y a sus padres por el camino transitado. “Ambos se han puesto siempre el equipo al hombro y me han apoyado, siempre’, destacó, parada en un presente que no olvidará.

“Sí, es un gran momento, muy hermoso, lleno de flamenco, que marcó mucho mi vida y que es lo que más me gusta hacer en la vida… Es un montón’, sintetizó.

DATO : Para agendar

Carmen. Compañía de Arte Flamenco, dirección de Jorge Mazzini. Estreno: 12 de abril, 20 hs, Teatro Avenida (Av. de Mayo 1222 CABA). Serán cuatro únicas galas (3 de mayo, 20 de junio y 1 de agosto). Las entradas están en venta por Ticketek, a través del instagram de la sala (teatro.avenida) y en boletería, de martes a sábado de 13 a 19 hs